¿Petro se irá de la Presidencia el 7 de agosto de 2026? Trino del mandatario desata duro rifirrafe

A través de su cuenta oficial en X, el jefe de Estado hizo mención de varios temas asociados a la gran marcha en su contra. De hecho, insistió en que la oposición tiene “un objetivo claro”: derrocarlo. Sin embargo, aprovechó para reiterar que no tiene ambiciones de perpetuarse en el poder.

“Yo aquí no estaré más allá de agosto del 2026, pero el mandato popular me lleva a no estar ni un día menos”, expresó.