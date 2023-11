Presidente de Fenalco se le para en la raya a Petro; le pide más acciones y no tantas reuniones: “necesitamos urgente un plan”

Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), sin embargo, manifestó en Vicky en SEMANA que los gremios también necesitan ser atendidos, recalcando que el panorama económico del país no es el mejor.

El dirigente, de igual manera, aprovechó la entrevista con este medio para enfatizar que el Gobierno Nacional no debe conformarse con hacer reuniones con los empresarios, sino que tiene que tomar acciones concretas para reactivar los sectores financieros.

“Esa reunión se debería traducir en acciones concretas, y no quedarse en un intercambio de opiniones. Lo más importante es que esto no se quede solo en reuniones, porque reunirse tanto sin resultados, no tiene sentido”, precisó.