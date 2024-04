¿Qué pasará con la medicina prepagada de Sanitas? “Esperamos que no haya otro comportamiento ilegal”

“Las empresas de medicina prepagada no tienen ningún tipo de afectación y pues continuaremos prestando el servicio como lo hemos hecho en el pasado. Esperamos que no vaya a haber otro comportamiento ilegal que busque afectarlas en medio de toda esta situación de discriminación y persecución que hemos sentido, pero por ahora nuestro llamado es a que haya tranquilidad absoluta por parte de nuestros usuarios”, aseveró.

“Esa es la razón por la cual nosotros acudimos el día de hoy, como inicio de una estrategia legal, a la Fiscalía General de la Nación, para proponer una denuncia en contra del superintendente nacional de Salud, porque consideramos que la decisión en si misma está por fuera del ordenamiento jurídico por muchas razones, pero hay una que a mí me parece que es trascendental en la actualidad de nuestro país, y es que toman una decisión que no tiene sustento legal y suspenden a la junta o a la asamblea de accionistas de la EPS. Eso lo que quiere decir es que están desconociendo el derecho a la propiedad de unos particulares en una empresa y eso es tremendamente grave y no está recogido ni tiene sustento en ninguna norma del ordenamiento jurídico colombiano, es decir, está absolutamente por fuera de la ley”, agregó. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación.