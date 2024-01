“La ‘Rasputina’ colombiana”: sacan a la luz el poder que tiene Laura Sarabia dentro del Gobierno Petro

A raíz de ello, los entes de control comenzaron a llevar toda una investigación. Incluso, la joven rendió este jueves interrogatorio en la Fiscalía General y provocó todo tipo de reacciones, luego de que expresó que no ordenó la prueba de polígrafo.

“Soy respetuosa de la ley de la administración de justicia y de la institucionalidad , desde el primer día he estado en total disposición de atender los requerimientos de cada una de las autoridades competentes. Hoy vengo a responder todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía, renunciando a mi derecho a guardar silencio y así despejar cualquier duda”, precisó.

Por ende, en debate de Vicky en Semana , se discutió sobre la postura desafiante de Laura Sarabia, bajo la premisa del poder que tiene la funcionaria pública en el Gobierno Petro. Enrique Gómez, director del Movimiento de Salvación Nacional, manifestó que no le sorprende la actitud de Sarabia.

“A mí no me sorprende que se le esté subiendo a la cabeza la cuota de poder a Laura Sarabia. Es una persona, yo la llamo en el circo de los hermanos Petro, que es como vivimos hoy, ella es la mujer maravilla, ella es la domadora del tigre. La que logró que el tigre Petro no se la devorara y, obviamente, cargando el cadáver del coronel Dávila a las espaldas”, sentenció, sin pelos en la lengua,