“Tiene actitud de fiscal, acusadora, es quien señala”: ‘tormenta’ política en Colombia tras el interrogatorio a Laura Sarabia

Antes de ingresar a la diligencia de interrogatorio que se llevó a cabo este jueves, 18 de enero, Sarabia leyó un comunicado en el que aseguró que: “no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y la certeza de que la jefatura de protección presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas.

“Ver a Laura Sarabia entrando a la Fiscalía General de la Nación no pareciera una persona que va a ingresar a un interrogatorio, sino que tiene actitud de fiscal, de acusadora, ella es la que señala y dice que ya vendrán los responsables sobre los señalamientos que se le han hecho. Primer ejemplo claro del cinismo que representa el Gobierno, desde los más mayores, hasta los más jóvenes, como es el caso de Laura Sarabia. Dos, se ven ante la inminencia de cambio de fiscal y la garantía de que nada les pasará, o de lo contrario no tendrían esa carácter desafiante que no es solo a los medios de comunicación, ni a las víctimas, sino también al país”, dijo Cadavid en Vicky en Semana.