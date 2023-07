VICKY EN SEMANA Hace 16 minutos

VIDEO | Tras salario de $43 millones mensuales a congresistas, Jota Pe Hernández explica qué falta por ley para reducirlo

El congresista, quien lo devenga y ha anunciado en varias ocasiones cómo lo distribuye, aseguró que la plenaria en Senado votará y él claramente ve venir el no. A su modo de ver, ellos mismos no votarán para bajarse sus ingresos y por eso insta a la vigilancia ciudadana para exponer a los del no.