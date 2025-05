Autoconfianza: la voz interior que impulsa los sueños

Adriana Sanabria, gerente de Fixmedical, refiere cómo desde pequeña tuvo grandes responsabilidades que se convirtieron en una oportunidad para madurar y fortalecer su desarrollo. “Cuando llegué a la universidad y veía contabilidad, hacía mucho tiempo que yo ya manejaba la contabilidad en las empresas de mi familia. Aprendí a manejar un carro a los 8 años y a los 15 años manejé un camión de carga. Por miedo o por pena las mujeres no asumimos muchos retos. Y como nunca le he dado mucha importancia a lo que opinen los demás, he hecho muchas cosas sabiendo que no hay nada que perder”.