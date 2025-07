El empoderamiento es “decirle sí a los sueños”

María Claudia Martínez, socia Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa, dice que en su caso el empoderamiento ha estado relacionado con su habilidad y gusto por deportes como el atletismo y el fútbol, que practica desde temprana edad. “Es un sentimiento que no he encontrado en ningún otro ámbito y que me ha permitido llegar a donde estoy porque saca lo mejor de mí, me hace sentir segura, plena y con la capacidad de sobresalir como líder”, afirma.