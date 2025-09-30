Suscribirse

La movilidad como herramienta de empoderamiento para las mujeres

Juliana del Sol Bastidas, CEO de Colcda, impulsa una iniciativa para aumentar el conocimiento femenino sobre mecánica básica, seguridad vial y mantenimiento preventivo.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 4:21 p. m.
YouTube video player
Bastidas impulsa un programa para ampliar el conocimiento femenino en las vías del suroccidente colombiano. | Foto: Semana

‘Mujeres al volante, futuro en marcha’, es el nombre del programa que impulsa el empoderamiento femenino en las vías del suroccidente colombiano. Su creadora es Juliana del Sol Bastidas, CEO de Colcda, uno de los principales centros de diagnóstico automotriz de la región.

“Nuestra principal motivación para empezar este programa es porque la movilidad es un derecho y también una herramienta de empoderamiento para las mujeres”, afirma Bastidas.

Con esa convicción en mente, han formado a 128 mujeres en Nariño y el suroccidente de Colombia, quienes hoy están trabajando en talleres mecánicos, centros de diagnóstico automotriz, o simplemente se sienten más seguras al conducir sus vehículos porque cuentan con mayor independencia en temas de movilidad.

“Hemos aprendido que cuando una mujer accede al conocimiento se transforma ella misma, a su entorno y hasta transforma la cultura en cada uno de nuestros establecimientos. Y eso no tiene precio”, concluye Bastidas.

