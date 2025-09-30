La movilidad como herramienta de empoderamiento para las mujeres

‘Mujeres al volante, futuro en marcha’, es el nombre del programa que impulsa el empoderamiento femenino en las vías del suroccidente colombiano. Su creadora es Juliana del Sol Bastidas, CEO de Colcda, uno de los principales centros de diagnóstico automotriz de la región.

“Nuestra principal motivación para empezar este programa es porque la movilidad es un derecho y también una herramienta de empoderamiento para las mujeres”, afirma Bastidas.

Con esa convicción en mente, han formado a 128 mujeres en Nariño y el suroccidente de Colombia, quienes hoy están trabajando en talleres mecánicos, centros de diagnóstico automotriz, o simplemente se sienten más seguras al conducir sus vehículos porque cuentan con mayor independencia en temas de movilidad.