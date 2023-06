Así como sucede con las inversiones en renta variable o acciones, en el negocio de las criptomonedas nada está escrito. Al día de hoy, su valor fluctúa de acuerdo con factores como la libre oferta y demanda, la economía, la política, el sistema financiero y las tasas de interés, entre otros.

¿Entonces cuándo es el mejor momento para invertir en criptomonedas? Para Daniela Chiari, gerente de Mercadeo de Bitso Colombia, antes de tomar una decisión es importante conocer muy bien en qué momento está el mercado. Saber identificar si se está presentando un bull market (mercado alcista) o un bear market (mercado bajista) es determinante.

“Cada persona debe realizar su propia investigación, basada en el concepto DYOR (Do Your Own Research) para estar más informado al momento de invertir”, afirma Chiari. En este capítulo de Desblockeando Cripto con Emilio Pardo, country manager de Bitso, le contamos cómo identificar las oportunidades para una mejor proyección de la inversión en criptos.

¿Quién es Emilio Pardo?

Emilio Pardo es administrador de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y MBA del Babson Graduate School. Tiene más de diez años de experiencia en el mundo de la banca y en la actualidad ejerce como country manager de Bitso, una plataforma para comprar, vender y usar criptomonedas, con operaciones en México, Brasil, Argentina y Colombia.

Descubre más acerca de los activos digitales y aprende a usarlos a modo de inversión con los consejos de Emilio Pardo en Desblockeando Cripto, uno de los programas semanales en la sección Semana Play.