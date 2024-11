El camino que Luz Stella ha recorrido para llegar a su actual rol de liderazgo, ha sido de “muchos retos puesto que no era usual tener mujeres en tecnología, pero basado en eso me enfoqué en cuatro puntos fundamentales: el primero fue la perseverancia, para buscar siempre estar en esas líneas de liderazgo y seguirme autocapacitando y entrenando; el segundo, seguir en un esquema de conocimiento permanente además que en tecnología nunca para el conocimiento, entonces siempre hay que estar muy activo; tercero, dar los resultados y enfocada en el objetivo; por último, dar empleabilidad y hacer que otras mujeres lo lograran igual que yo lo he venido haciendo”.