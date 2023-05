“Solo quedan 150 elefantes”, explicó Paula Kahumbu, zoóloga que participó en el documental ‘Secrets of the Elephants’

Los elefantes son criaturas hermosas, inteligentes y únicas, o al menos así los describe la Dra. Paula Kahumbu, zoóloga de la universidad de Bristol, Reino Unido y directora de la organización sin ánimo de lucro WildlifeDirect. Kahumbu, participó en el proyecto Secrets of the Elephants, una miniserie documental corta de Disney+ que explora los secretos de esta especie, y revela cosas que antes no se conocían. Por ejemplo, se explica la diferencia entre los elefantes africanos, los de desierto y los de bosque tropical asiáticos.

Pero según Kahumbu, quien habló con SEMANA, el objetivo principal de este es “Volver todo el conocimiento científico sobre esta especie algo accesible para todos. Para que la gente conozca a profundidad a los elefantes y se preocupen por su conservación”.

Los elefantes son animales sociales y viven en manadas lideradas por una hembra adulta llamada matriarca. Tienen una estructura social compleja y se comunican entre sí a través de una variedad de vocalizaciones, señales visuales y señales químicas. También son conocidos por su inteligencia y su capacidad para usar herramientas.

De acuerdo con National Geographic, son el animal terrestre con el cerebro más grande del mundo, lo que los hace extremadamente inteligentes. “Los elefantes son animales demasiado inteligentes, sus cerebros son enormes y les permite tener redes de conexión neuronal diferentes a las nuestras. Por ejemplo, tienen una memoria excelente y su nariz puede captar muchísimos más olores que la de un perro”, explicó Kahumbu.

Añadió además que son muy importantes para los ecosistemas, “a través de sus heces esparcen semillas, además que debido a su gran tamaño moldean los ecosistemas y los hacen habitables para otras especies”. También explicó, que gracias a sus habilidades para buscar agua permiten que muchas más especies puedan acceder a ella.

Solo quedan 150 elefantes en el desierto africano - Foto: SEMANA

En el documental, Kahumbu le adelantó a SEMANA, se pueden ver cosas como la cultura y tradiciones de cada manada, y varios datos interesantes. “En Zimbabue vimos que los elefantes son capaces de bajar acantilados muy profundos para acceder al agua, lo hacen palpando el terreno con su trompa para tentar la estabilidad. Esto fue raro, pues en ningún otro lado del mundo ocurre, por lo que descubrimos que es algo propio de esta manada, un conocimiento que pasan de generación en generación”.

Sin embargo, son una especie en peligro crítico de extinción, y esto se puede ver en el documental. Kahumbu explica que uno de los mayores peligros es la caza, tanto la furtiva, que busca quitarles los colmillos por el marfil, como la deportiva. Pero, la amenaza más directa es el criciemiento de las urbanizaciones y de la población humana.

De acuerdo con Kahumbu, por el gran tamaño de estos animales, necesitan terrenos grandes y largos para movilizarse, pues según explica National Geographic, son de las especies que hacen migraciones más largas al año. “los Elefantes necesitan moverse por miles y miles de kilómetros, pero estan perdiendo su terreno, su habitad a velocidades récord”.

Secrets of Elephants, tuvo la participación de James Cameron, aclamado director de cine. Dirigió películas como Avatar y Titanic - Foto: National Geographic

“Digamos en el desierto africano, solo quedan 150 individuos, eso no es nada”. Kahumbu comenta desde su perspectiva de experta que los elefantes están es “muy serios problemas, y que la situación es demasiado retadora”. Por eso mismo, utilizan proyectos como Secrets of Elephants para concientizar al mundo sobre esta situación. “Sabemos lo que toca hacer, como hacerlo y tenemos la disposición. Solo nos faltan los recursos y la ayuda del mundo entero para que esto ocurra.”

El proyecto, contó con la colaboración de grandes nombres de la industria cinematográfica, como James Cameron y Natalie Portman. Está disponible en Disney+, y como dice Kahumbu “hay que dejarse sorprender, porque los elefantes están llenos de secretos y con una inteligencia única”.