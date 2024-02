Ahora la IA puede crear videos instantáneos a partir de instrucciones escritas. Esta es Sora la herramienta de ChatGPT

La empresa, que ha sido demandada por algunos escritores y por The New York Times por utilizar obras protegidas por derechos de autor para entrenar a ChatGPT, tampoco ha revelado qué imágenes y fuentes de video se utilizaron para entrenar a Sora. (OpenAI paga una tarifa, no divulgada, a The Associated Press por la licencia de su archivo de noticias de texto).