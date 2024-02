The New Yorker publica un artículo sobre el futuro de los medios y una posible “extinción” tras llegada de la IA

Clare Malone, periodista del reconocido diario norteamericano The New Yorker, publicó en los últimos días un curioso artículo en el que se refiere al futuro del periodismo y la relación de la prensa con la audiencia que estaría en un momento crítico tras la llegada de la Inteligencia Artificial.

En el artículo, titulado ¿Están los medios preparados para un evento de nivel de extinción?, la periodista cuenta cómo fue trabajar como asistente en la revista política The American Prospect, con sede en Washington, donde dirigió el programa de pasantías, uno de los trabajos más enriquecedores para ella, según cuenta en The New Yorker.

“Cada dos semanas, un periodista respetado venía a la oficina para almorzar en nuestra sala de conferencias, dándole a nuestro grupo más reciente de veinteañeros la oportunidad de pedir consejos prácticos”, dijo la mujer al referirse a las jornadas en las que se compartían ideas que se tenían entre grandes periodistas del momento y pasantes que recién comenzaban sus prácticas.

El artículo fue publicado por The New Yorker | Foto: The New Yorker

Uno de sus invitados, resultó ser quien le dejó una frase que le acompañaría el resto de su vida. El personaje, a manera de consejo para los jóvenes, les dijo que si querían prosperar en el periodismo tendrían que “casarse con una persona adinerada”. Todos se rieron, pero él no.

La mujer confesó que ha pensado en esa recomendación en el último año, tiempo en el que un rastreo rápido a nivel global arroja un resultado desolador: despidos y más despidos en diferentes medios de comunicación del mundo. “Un informe que rastreó los despidos en la industria en 2023 registró 2.600 despidos en medios de comunicación audiovisuales, impresos y digitales”, dijo.

NBC News, Vox Media, Vice News, Business Insider, Spotify, theSkimm, FiveThirtyEight, The Athletic y Condé Nast (el editor de The New Yorker) realizaron despidos importantes.

“BuzzFeed News cerró, al igual que Gawker. The Washington Post, que perdió alrededor de cien millones de dólares el año pasado, ofreció rescisiones a doscientos cuarenta empleados”, aseguró Malone en su artículo, citando a otros medios como Los ángeles Times, The Wall Street Journal, GQ y The Time, que redujo el 15 % de su personal editorial, y otros casos similares.

En el artículo de The New Yorker citó a Matthew Goldstein, un famoso consultor de medios: “Veo un evento potencial a nivel de extinción en el futuro”, citando a fuentes que aseguraban que los consumidores están agotados por las noticias y los sitios de redes sociales han dejado de promover artículos noticiosos.

La sede del periódico Los Angeles Times en El Segundo, California, el martes 23 de enero de 2024. (AP Foto/Damian Dovarganes) | Foto: AP

Goldstein también tocó un punto importante: La llegada de la Inteligencia Artificial y el uso de la herramienta de Google que evita remitir a los usuarios a páginas externas. De hecho, Google genera cerca del cuarenta por ciento del tráfico en los medios digitales, según un reciente informe del The Wall Street Journal.

“Los sitios web que no se ingresan con tanta frecuencia en los navegadores deben contemplar medidas drásticas, posiblemente reduciendo a la mitad sus carteras de marcas”, dijo el analista citado por Malone en The New Yorker.

Lo que surgirá tras la extinción masiva, escribió recientemente Brian Morrissey, otro analista de medios, en su boletín informativo The Rebooting es “una industria diferente, más ágil y disminuida, que a menudo sirve como operación fachada para otras empresas”, dice el artículo.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Foto: AP

Malone hizo una referencia enfática a lo que fue el manejo de medios durante la presidencia de Donald Trump, una “bendición” para medios como Times y The Washington Post, que estaban metidos de lleno en conseguir primicias “explosivas”.

Times ganó 5 millones de suscriptores digitales durante 4 años de mandato de Trumpy el Post ganó dos millones, mientras que el presidente arremetía contra los medios de comunicación y los niveles de confianza se desplomaban.

Pero, lugares como el The Washington Post y Los Ángeles Times ahora enfrentan crisis similares: ¿Cómo ganará dinero un periódico en 2024? El hecho de que el Times parezca haber perfeccionado una formulación de estilo de vida y noticias también significa que es más difícil para otros medios ganar ventaja con los lectores.

La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. | Foto: Getty Images

La conclusión del artículo lleva a la reflexión de hacia dónde irán los medios y cómo será trabajar en ellos durante los próximos meses o años, “Toda esta mierda está muriendo”, publicó el escritor Jack Crosbie en su Substack en enero, asegurando que si existe un lugar es The New York Times y eso es “sólo porque tienen un montón de recetas en una pequeña aplicación de cocina muy bien codificada a la que puedes suscribirte”.

Por otro lado, la IA pronto podría escribir la reseña de una película decente o una pieza de ficción convincente, y animar gráficos complementarios a bajo costo para un segmento de noticias de televisión; ya puede realizar un trabajo pasajero en muchas de estas tareas, según The New Yorker.