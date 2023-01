Tras la visita de Jeff Bezos al ‘Washington Post’, empiezan los despidos

Desde este martes 24 de enero habrían iniciado los despidos en el diario The Washington Post, de acuerdo con lo que informan medios como The New York Post. El hecho se da días después de que el multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos, hiciera una visita a las instalaciones del periódico, del cual es dueño desde el año 2013.

Por ahora, se sabe de 20 periodistas que fueron retirados del cargo y de 30 cargos que estaban vacantes y no serán reemplazados.

De acuerdo con el diario británico Daily Mail, son cerca de 2.500 los empleados actuales del Washington Post y los recortes afectarían principalmente su sección de noticias sobre videojuegos y la sección infantil.

El editor Fred Ryan había hecho un anuncio de despidos masivos inminentes para el primer trimestre de 2023. El Washington Post Guild, el sindicato que representa a los empleados, había criticado los posibles despidos en un mensaje masivo: “Creemos que cualquier eliminación de puestos de trabajo en este momento, en un momento de continuo crecimiento y expansión, es inaceptable”.

La redacción del diario Washington Post se había enterado en la Navidad de 2022 del final del suplemento dominical, ganador de dos premios Pulitzer en 2008 y 2010.

Jeff Bezos es el fundador de Amazon y dueño del Washington Post desde 2013. - Foto: getty Images / The Washington Post

Crisis

The Post había obtenido ganancias anuales cada año, tras la adquisición de parte de Bezos en 2013, sin embargo, esa tendencia al alza comenzó a disminuir en 2021.

En todo caso, por ahora, la cantidad de despidos es mucho menor de la esperada. Se pensaba que serían mínimo 100 personas las que saldrían en el primer trimestre, aunque es claro que aún podrían tomarse decisiones en ese sentido.

La editora ejecutiva del Washington Post, Sally Buzbee, le envió una nota al personal diciendo que por el momento no habría más recortes de personal, más allá de los recientes.

“Si bien tales cambios no son fáciles, la evolución es necesaria para que podamos seguir siendo competitivos, y el clima económico ha guiado nuestra decisión de actuar ahora”, escribió. “Creemos que estos pasos nos ayudarán en última instancia a cumplir nuestra misión de escudriñar el poder y empoderar a los lectores”.

El editor Fred Ryan había hecho un anuncio de despidos masivos inminentes. - Foto: Getty Images / Brooks Kraft

Mike Hum, el editor de Launcher, escribió desde su cuenta de Twitter: “Esta noticia es triste, perturbadora y, quizás sobre todo, alucinante. Durante tres años, Launcher atrajo a decenas de millones de usuarios, la mayoría lectores primerizos de The Post y casi todos menores de 40 años”, escribió.

Launcher es una sección del periódico dedicada a los videojuegos, el espacio funcionaba desde el año 2019.

“¡Lo que hace que esta noticia sea tan difícil es que a Launcher le estaba yendo bien! En el 22, el tráfico de Launcher aumentó año tras año... Estábamos teniendo éxito en nuestra misión. Estoy atónito, pero principalmente triste, por perder a colegas tan maravillosos, dedicados y afectuosos”, escribió Hume.

El Washington Post ha tenido un bajón en sus suscriptores y su tráfico se ha reducido en su página web - Foto: Getty Images / Win McNamee

Periodismo bajo presión

En Estados Unidos, el empleo en las redacciones de medios ha pasado de 114.000 a 85.000 periodistas entre 2008 y 2020, según un estudio del Pew Research Center de 2021. La caída es mayor en la prensa local.

“Desde hace tiempo, el periodismo está bajo presión y algunas empresas parece que piensan que es el momento oportuno de reducir los costes de la mano de obra”, lamenta el gremio Writers Guild of America East, que representa a los sindicatos de la NBC y MSNBC.

En estos dos medios, 75 empleados habrían sido despedidos en días recientes, según los medios estadounidenses.

Con información de AFP