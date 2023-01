¿Jeff Bezos vendería The Washington Post para comprar un equipo de fútbol americano? Esto es lo que se sabe

En la capital de Estados Unidos es uno de los temas que está servido en los cafés, en los hogares y claro, en el gremio periodístico: ¿Venderá Jeff Bezos The Washington Post para comprar los Comandantes de Washington, un equipo con escasa figuración en los últimos años que ni siquiera clasificó a esta postemporada en el campeonato nacional de fútbol americano, la MLS?.

Con cada hora que pasa, coge fuerza el rumor —tal como lo recoge New York Post— de que el fundador multimillonario de Amazon está buscando despejar el camino para la compra de los Comandantes (Commanders) de Washington a un costo que hiere a los habitantes de la capital de Estados Unidos: vendiendo The Washington Post.

Las especulaciones comenzaron a finales de 2022 como consecuencia de un video filtrado por el editor de este medio, Fred Ryan, en que se revelaban planes de despido.

Jeff Bezos compró el Washington Post en 2013 - Foto: Getty Images / Brooks Kraft

Pero lo que hay detrás va más allá: el propietario de los Commanders, Dan Snyder, está molesto por la serie de reportajes hechos por The Washington Post en el sentido de que en este equipo existe “una cultura de gestión tóxica”, donde los jefes, incluido Snyder, supuestamente permitieron el acoso sexual

Algunos incluso creen que Snyder sospecha que Bezos, quien compró el Washington Post en 2013 por 250 millones de dólares, alentó la dura cobertura en 2020 en un intento por obligarlo a venderle el equipo.

La actitud de Bezos

La semana pasada, Bezos avivó los temores sobre los inminentes despidos en el periódico de mayor circulación dentro del área metropolitana de Washington D.C. durante una incómoda visita a la sala de redacción.

Sin embargo, una fuente cercana a la situación dijo que Bezos le dijo al personal de alto nivel del periódico en reuniones privadas que no tenía planes de vender el periódico.

“Creo que la gente de Bezos podría acudir a Dan y decirle como gesto de buena voluntad: ‘Vamos a vender el periódico’”, dijo una fuente cercana a la situación. “Creo que sería de gran ayuda para Dan”.

Mientras tanto, Front Office Sports informó el martes pasado que Bank of America, contratado por Snyder para subastar a los Commander, “sigue cortejando a Bezos, incluso si hay indicios de que Snyder no quiere vender” al fundador de Amazon.

A pesar de los fuertes rumores, se sabe que Bezos no ha contratado a un banquero de inversión para vender el diario, ni ha dejado perfectamente claro que en realidad está a la venta, agregó la fuente.

Hay más interesados

En esta historia se conoce además que Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, estaría interesado en comprar el Wall Street Journal o The Washington Post.

Un portavoz de Bloomberg dijo, semanas atrás, “no ha habido conversaciones con nadie ni con ninguna organización sobre una adquisición. La compañía no tiene interés en adquirir tampoco”.

Tras un sonado divorcio con MacKenzie Scott, Jeff Bezos comenzó una relación con Lauren Sánchez Gush hace tres años. El magnate tiene 58 años y ella 52. (Foto de Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic). - Foto: FilmMagic

Pero, las voces oficiales no han confirmado la noticia sobre las posibles ventas de periódicos en Estados Unidos.

De acuerdo con New York Post, un portavoz de Bezos dijo que el Washington Post no está a la venta. Un portavoz del Journal, cuyo propietario, News Corp. dijo que el periódico no está a la venta.

Ofertas por los Commanders

Más allá de sus hazañas deportivas, que claramente no son los mejores, los Commanders aparecen como la sexta franquicia más valiosa de la MLS. Esto se debe a que los equipos de grandes “mercados” ( es decir, ciudades grandes como Nueva York, Los Ángeles y Washington), suelen valer más, independiente de sus resultados deportivos.

La semana pasada, surgieron informes de que los Commanders aceptaron ofertas de primera ronda de posibles compradores y que Bezos, quien supuestamente ha estado en conversaciones con el rapero Jay-Z para unirse para una compra, no estaba entre ellos.

Bezos, en medio de esta ola de especulaciones, se ha mantenido callado sobre el tema. El único guiño lo dio en una entrevista con la CNN, en noviembre pasao, en la que aseguró que el fútbol es su “deporte favorito”. Su novia, Lauren Sanchez, también intervino: “Me gusta el fútbol, solo voy a tirar eso por ahí.

“No solo me dijeron que Bezos no presentó una oferta, sino que algunas personas me dijeron que la familia Snyder no tiene ningún interés en venderle a Bezos”, tuiteó el periodista deportivo JP Finlay, quien cubre los Comandantes para NBC Sports. Eso fue en respuesta a los informes de que la oferta más alta de la primera ronda fue de 6.3 mil millones de dólares, por debajo de los 7 mil millones de dólares más que, según los informes, busca Snyder.

Eso también fue después de que una fuente anónima le dijera a Peter King, de NBC Sports, en noviembre: “Nunca sucederá. Dan Snyder detesta The Washington Post. De ninguna manera se lo vendería al dueño de ese periódico”.

Jeff Bezos visitó Colombia durante el gobierno ddel presidente Iván Duque. - Foto: Presidencia

Dan Froomkin, editor de Press Watch, una organización sin fines de lucro, señala que el magnate de Amazon, actualmente la cuarta persona más rica del mundo con un patrimonio neto de 120 mil millones de dólares, según Forbes , ha sido conocido por sus puntos de vista políticos de tendencia libertaria que durante mucho tiempo han sido incómodos, incluso para el Washington Post.

“Me puedo imaginar fácilmente mejores propietarios para el Washington Post que Jeff Bezos”, dijo Froomkin.

Bezos, por su parte, ha dicho públicamente que nunca fue su sueño tener un periódico. El expropietario del Post, Donald Graham, le pidió a Bezos que lo comprara en 2013 para brindar estabilidad financiera e impulsar el crecimiento en línea.

Y, si bien el periódico se expandió rápidamente bajo Bezos desde el principio, reforzando el personal y la cobertura, según los informes, estaba en camino de perder dinero en 2022 después de años de ganancias a medida que disminuía el número de lectores tras el final de la administración Trump.