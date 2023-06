CNN podría ponerse a la venta y este sería su principal comprador

Con el pasar de los días aumenta la incertidumbre frente a la posibilidad de que Warner Bros. Discovery venda en el 2024 la cadena de noticias CNN. Además, en medio de toda esta incógnita, salió a relucir el nombre del exconsejero delegado de la cadena de cable, Jeff Zucker, como un posible pretendiente a la puja.

De acuerdo con el portal The New York Post , Zucker, de 58 años, sería uno de los serios aspirantes a la compra de la cadena CNN, sin importar que fue expulsado de esta hace más de un año y medio por su relación no revelada con Allison Gollust, excolaboradora de CNN.

En este mismo sentido y según las fuentes consultadas por el medio citado, “Zucker ve una gran oportunidad en la CNN antes de las elecciones presidenciales de 2024, después de que la estrategia del ex onsejero delegado, Chris Licht, de renovar la programación de la cadena para atraer a un público más centrista fracasara, haciendo caer los índices de audiencia y los ingresos por publicidad (...) Es probable que Jeff haga una oferta de compra este otoño”.

Chris Licht llega a la Gala Time 100 en Nueva York, el 8 de junio de 2022. - Foto: REUTERS

Asimismo, el medio señala que estas personas consultadas afirman que para Zucker comprar y volver a dirigir CNN sería la “venganza definitiva” del ejecutivo tras su prematura salida de la cadena a principios del año pasado.

“Yo no descartaría a Zucker”, dijo un amigo del ejecutivo, señalando que el experimentado magnate de la televisión “guarda rencor” y encontrará una manera de “volver a la cima”, publicó The New York Post.

Movimientos en CNN: renuncia el director Ejecutivo del canal tras una carrera breve marcada por controversias

Una noticia ha consternado a los miembros del prestigioso canal de televisión estadounidense CNN, al conocerse, por medio del New York Times, que su más alto cargo ejecutivo ha quedado vacante. Se trata del trabajo que realizaba Chris Licht, quien fungió como CEO del medio estadounidense hasta hace unas horas.

Según el NY Times, el exproductor de televisión que supervisó una carrera “breve y caótica” como presidente de CNN ya no estará más en la nómina del canal, según una fuente del medio que está informada sobre la reciente decisión.

Licht habría durado solo 13 meses en el cargo, marcado por algunas controversias que le hicieron estar en boca de los miembros del mismo canal, lo que hizo que tomara la decisión de anunciar su salida, algo que habría ocurrido a principios de esta semana.

Niños ucranianos Rusia - Foto: Captura de Video CNN. Minuto 2:04.

El pasado 25 de mayo, CNN había anunciado que gran parte de sus operaciones en español se trasladarían a Ciudad de México, lo que significaría la reducción de gran parte de su personal.

SEMANA conoció también que parte de los traslados se realizarían no solo a México, sino también a Argentina, y dados los puestos de trabajo que se perderán, en este momento el canal ha recurrido a programas grabados, porque varios productores estarían sentando su voz de protesta.

El objetivo de estos cambios sería reducir la producción de contenido para televisión lineal para llegar a una audiencia más joven, que prefiere los contenidos de video móviles, los cuales se consumen vía redes sociales, según Variety.

CNN y su matriz corporativa, Warner Bros. Discovery, ya han realizado recortes de sus operaciones, pero no había sido claro hasta el momento qué medidas se tomarían para adaptar CNN en Español a los nuevos retos de las audiencias.

Fue Licht quien supervisó el cierre de la transmisión CNN + a pedido de los nuevos propietarios por los elevados costos, esto antes de que dejara de ser productor ejecutivo del programa nocturno de Stephen Colbert, uno de los programas con mayor audiencia en Estados Unidos.

Licht había prometido traer equilibrio a CNN, como lo cuenta el NY Times, un equilibrio intermedio al periodismo del medio norteamericano, asegurando a sus colegas que era más una “vocación” que un trabajo convencional.

Las cifras se desplomaron durante el corto mandato de Licht sumado a algunos eventos desafortunados como la organización de un encuentro comunitario con el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que fue objeto de críticas muy duras contra él y la cadena.

Esto después de que él mismo sabía los riesgos que vendrían con esta ocasión, en la que Trump meses atrás se había especializado en insultar y amenazar a CNN señalándolo a él y sus periodistas de propagar noticias falsas, este fue sin duda una piedra en el zapato para el director ejecutivo.

“Lo que empeoró aún más fue el desempeño financiero de CNN. La red generó $ 750 millones en ganancias el año pasado, incluidas pérdidas únicas del servicio de transmisión de CNN +, por debajo de los $1 ,250 millones del año anterior”, dijo la investigación realizada por The New York Times.

CNN decidió confrontar a Trump, favorito en los sondeos para ganar las primarias republicanas de cara a las presidenciales de 2024, - Foto: CNN en Español/Twitter/ @CNNEE/Captura de video

Licht había sido noticia por la decisión de adelantar despidos masivos en la empresa a través de un memorando enviado a sus empleados, vía correo electrónico. “Sé que estos cambios afectan tanto a los compañeros que se van como a los que se quedan”, escribió Licht.

Licht dijo que CNN notificaría a un número limitado de personas, principalmente a algunos de sus colaboradores pagados y un día después a los empleados, según el memorando conocido por Reuters.

Según los medios, será la alta ejecutiva de mucho tiempo, Amy Entelis, quien intervendrá para estabilizar la situación en la empresa de noticias hasta que el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, elija a un nuevo líder.