Amazon Prime Video: los estrenos que llegarán en febrero de 2023

El primer mes del año ha llegado a su fin y como suele ser costumbre, las plataformas que ofrecen contenidos vía streaming han empezado a revelar las nuevas producciones que ingresan a su catálogo el próximo mes.

En el marco de esta tendencia, Amazon Prime Video ya ha anunciado un listado con las series, películas y otros nuevos contenidos que estarán disponibles en su servicio, a partir de los primeros días de noviembre de 2022.

Estrenos Prime Video diciembre de 2022

Casando a Mi Ex

Esta historia Mariana es protagonizada por una mujer que piensa que las bodas son una farsa, pese a que se gana la vida como wedding planner. De hecho, cuando su novio le propone matrimonio, ella rechaza la propuesta y para fingir que esa ruptura no le dolió decide organizar la boda de su ex pareja.

Lo que ella no sabe es que él se casa para vengarse de ella y ahora los dos lucharán para ocultar que su amor sigue vivo.

Farzi

Sunny, es un brillante artista, pero con poco reconocimiento que termina involucrado en el negocio de la falsificación de dinero, al crear un billete falso perfecto. Michael, un oficial de policía, quiere librar acabar con las organizaciones falsificadoras de dinero y esa meta lo convertirá en el peor enemigo del artista.

Somebody I Used to Know

Ally es una adicta al trabajo que en medio de un viaje se reencuentra con su expareja y gracias a esa reunión empezará a cuestionar todas las decisiones que ha tomado en su vida. Pero a aparición de otra persona le dará la oportunidad de recuperar el camino que años atrás perdió.

La Cabeza de Joaquín Murrieta

Esta historia se desarrolla en la nueva frontera entre México y Estados Unidos en 1851, en donde Joaquín Murrieta, una legendaria figura también conocida como el Robin Hood mexicano, se asociará con Joaquín Carrillo para enfrentar a un enemigo en común, Harry Love.

Carnival Row - Temporada 2

Rycroft Philostrate y el hada Vignette Stonemoss terminan en una peligrosa aventura en un mundo victoriano de fantasía lleno de criaturas mitológicas, donde una serie de asesinatos marcarán la presencia de un monstruo de enorme poder. Esta será la temporada final de la serie, protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delevingne.

The Consultant

Esta serie de suspenso expone las diferentes situaciones que se producen en una relación de jefe y el empleado. Cuando Regus Patoff es contratado como un consultor para mejorar el negocio de la empresa de juegos basados en la App “CompWare”, los empleados experimentan nuevas exigencias y desafíos que ponen todo en riesgo, incluyendo sus vidas.

Dr. Seuss Baking Challenge

Esta serie invita reúne a los mejores pasteleros de Estados Unidos y los lleva a un escenario en donde tendrán que enfrentar el desafío de elaborar obras increíbles que están asociadas a los personajes del Dr Seuss como ‘The Cat in the Hat’ y muchos otros.

Reminiscencia

Esta cinta de ciencia ficción es protagonizada por Hugh Jackman quien encarna a un investigador privado de la mente que sufre un radical cambio en su vida cuando conoce a su nueva cliente, ‘Mae’. Un simple caso se convierte en obsesión cuando Mae desaparece y él lucha por conocer la verdad.

El Conjuro 3: El Diablo me Obligó a Hacerlo

Esta película de horror lleva a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren a enfrentar un caso en donde el alma de un niño está en peligro, mientras un sospechoso de asesinato declara que cometió el crimen porque fue víctima de una posesión demoniaca.

Joker

Esta película expone cómo serían los orígenes de criminal más temido de Gotham, la historia muestra cómo era la vida de Arthur Fleck, un comediante marginado con problemas de salud mental, y su transformación en el Joker tras enfrentar una serie de trágicos acontecimientos que lo empujarán hacía la locura total.

Los Santos de la Mafia

Esta producción ofrece una mirada retrospectiva a los años de formación del gánster de Nueva Jersey, Tony Soprano. La cinta representa una precuela de la aclamada serie ‘Los Soprano’, al centrarse en Tony junto a varios personajes de la serie original cuando eran jóvenes.

Space Jam: Una Nueva Era

LeBron James, superestrella de la NBA, tendrá que hacer equipo con Bugs Bunny y el resto de los Looney Tunes para llevar jugar un partido decisivo para todos los personajes animados.

Los Infiltrados

La Policía de Massachussets, Boston, se enfrenta a una peligrosa organización criminal y su mejor estrategia para detenerla es infiltrar a un agente, pero las autoridades ignoran que los criminales también tienen un doble agente en el cuerpo de policía. En esta cinta Leonardo DiCaprio y Matt Damon protagonizan una historia llena de conspiraciones en medio de una cacería de traidores.

The Hangover Part II

Dos años después de la despedida de soltero en Las Vegas, Phil, Stu, Alan y Doug viajan a Tailandia para la boda de Stu y una vez más las cosas se salen de control en medio de nuevas y divertidas situaciones.

The Hangover Part III

Tras la inesperada muerte de su padre, a Alan es llevado por sus amigos (Phil, Stu y Doug) a un centro especializado para que se mejore. Pero la aparición de Chow nuevamente generará una situación de descontrol.

Sherlock Holmes: Juego de Sombras

Sherlock Holmes intenta caza a al profesor Moriarty, la mente criminal más ingeniosa de su generación, quien cabo una serie delitos por toda Europa. Ambos tendrán que usar su intelecto y habilidades físicas imponerse ante su rival.

Pokémon: Detective Pikachu

Un chico se encuentra con un pikachu parlante que quiere ser detective, pese a que al principio no logran tener una buena relación ambos deberán unir fuerzas para enfrentarse a una amenaza inminente podría perjudicar a todos los Pokémon.