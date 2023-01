Estrenos Netflix en Colombia para febrero de 2023

Faltan pocos días para que el primer mes del año llegue a su fin y como es costumbre, las plataformas de contenido vía streaming han comenzado a anunciar cuáles serán las novedades que sus servicios próximamente ofrecerán.

En el marco de esta tendencia, Netflix ya ha revelado el listado con las producciones que estarán disponibles en su plataforma a partir de los primeros días de febrero de 2023.

Estrenos de Netflix en Colombia para febrero de 2023

Nuevas series

La primera vez

Esta producción se desarrolla al interior de un colegio de hombres en Colombia de los años setenta, en donde una joven llegará a la institución para romper estereotipos, reglas y un par de corazones.

You: Temporada 4

Joe quiere empezar una nueva vida en Londres, con la promesa de dejar atrás el pasado y crear una mejor versión de él, pero este propósito no será fácil de cumplir.

La ley de Lidia Poët

En esta producción está inspirada en la historia de la primera jurista de Italia, una mujer que tuvo prohibido ejercer la abogacía y por ello se vio forzada a desarrollar una apelación legal.

Outer Banks: Temporada 3

La aventura lleva a los ‘Pogues’ al Caribe toma un giro complicado cuando aparece un peligroso rival que los obliga a adentrarse en la búsqueda de una legendaria ciudad perdida.

Chase Stokes, Madelyn Cline y Sarah Cameron, protagonistas de la serie Outer Banks. - Foto: Cortesía de Netflix para la prensa

Batalla de amor

Esta producción coreana es protagonizada por una abogada que detesta perder ante los hombres y un actor que duda de todas las mujeres. Ambos entrarán en la guerra del amor.

Love is Blind: Where Are They Now: Temporada 3

En esta ocasión el programa hará una visita a las parejas que se formaron en la temporada pasada, para mostrar quiénes siguen juntos y cuáles prefirieron volver a la soltería.

Tríada

Luego de descubrir que tiene tres hermanas idénticas, una detective emprende una peligrosa búsqueda conocer toda la verdad sobre su pasado.

Jugando con fuego: Alemania

En esta producción un grupo de hombres y mujeres viajan a un paradisiaco lugar en donde no podrán tener sexo, para así ganar un premio de 200 000 euros (cerca de $991.094.381).

La familia Upshaw: Parte 3

El clan Upshaw continúa en búsqueda del éxito, pese a que en ese camino solo encuentren problemas. Pero cada obstáculo prueba que la familia sigue unida por el amor.

Todas las veces que nos enamoramos

Esta serie narra complicado romance de Irene y Julio, quienes se han enamorado, separado, reunido una y otra vez. Pero ahora tienen una última oportunidad de salvar su amor.

Atracadores: La serie - Temporada 2

Mehdi, Liana y Tony tienen un plan para escapar a Bélgica, pero esa opción desaparece con la llegada de un nuevo enemigo. Ahora el equipo debe forjar alianzas con antiguos adversarios, para sobrevivir.

La chica y el cosmonauta

Un astronauta reaparece tras 30 años de estar perdida, para recuperar un amor perdido mientras despierta el interés de una compañía que desea comprender por qué la mujer no ha envejecido.

The Walking Dead: Temporada 11

En la temporada final, los sobrevienes al apocalipsis zombie se enfrentan a una poderosa fuerza letal, mientras los suministros y la confianza escasea.

Nuevas películas

Tu casa o la mía

Debbie y Peter, mejores amigos, intercambian de casa por una semana y en ese juego terminan descubriendo tienen una oportunidad para el amor.

Re/Member

Seis estudiantes atrapados en un bucle temporal tendrán que encontrar los restos de una víctima desconocida para escapar de la situación y así vivir un nuevo día.

Infiesto

Mientras el coronavirus altera la vida de millones de personas, dos detectives deben buscar a los autores de un secuestro que hace parte de un siniestro patrón de crímenes.

Tenemos un fantasma

Una familia se hace viral en redes sociales al encontrar un fantasma en su casa, pero al indagar sobre el pasado del espectro descubren un secreto que les pone en la CIA.

Espíritu libre

Una adolescente australiana debe enfrentar sus miedos para cumplir su sueño de convertirse en la persona más joven en navegar sola al rededor del mundo.

Amor al cuadrado otra vez

Un famoso periodista y una profesora tratan de permanecer juntos en medio de turbulentas situaciones, pero un trabajo crea conflictos para su nueva vida de pareja.

Los extraños

La vida de privilegios de una mujer afrodescendiente de tez clara sufre un radical cambio, cuando dos extraños llegan a su pueblo.

Me llamo Chihiro

Una extrabajadora sexual se convierte en empleada de un puesto de comida en un pequeño pueblo costero, pero poco a poco se convierte en la encargada de consolar a las almas solitarias que visitan su trabajo.

A todas partes

Dos hermanos que no se han visto en quince años deciden resolver sus diferencias cumpliendo su sueño de la infancia, recorrer México en motocicleta.

Ana Serradilla y Mauricio Ochmann protagonizan la película A Todas Partes. - Foto: Cortesía de Netflix para la prensa

Mujercitas

Determinada a abrirse camino en la década de 1860, una escritora recuerda los momentos difíciles y emotivos que compartió con sus hermanas y un amigo.

Bad Boys para siempre

Marcus está a punto de jubilarse, pero su compañero Mike se convierte en blanco de un despiadado cártel, por lo que el equipo de policías debe volver a la acción.

Documentales y especiales

Los Murdaugh: Muerte y escándalo en Carolina del Sur

Esta producción hace seguimiento a una serie de tragedias que golpearon a una pequeña comunidad de Carolina del Sur, exponiendo así los terribles secretos de la familia más poderosa del lugar.

Formula 1: La emoción de un Grand Prix - Temporada 5

Pilotos, directores y escuderías de la Fórmula 1 revelan su lucha por lograr el primer sitio en el podio.

Bill Russell: Leyenda

Este documental sobre Bill Russell, el campeón con más victorias de la NBA repasa su legado dentro y fuera de la cancha.

Cartas a distancia

Trabajadores de salud mexicanos conectan a pacientes con sus familias a través de cartas, videos y fotos en este documental sobre el aislamiento causado por el covid-19.

Niños y familia

Mi papá el cazador intergaláctico

Un cazarrecompensas intergaláctico debe ocuparse de sus hijos cuando ellos accidentalmente terminan involucrados en una de sus misiones en espacio.

Escena de 'Mi papá el cazador intergaláctico', nuevo contenido infantil de Netflix. - Foto: Cortesía de Netflix para la prensa

That Girl Lay Lay: Temporada 2

Lay Lay y Sadie siguen guardando su secreto bajo llave, mientras viven nuevas situaciones con la app, la escuela y su vida.

Bichos raros: Temporada 2

James, Max y Echo retornan con nuevas ocurrencias y varias travesuras escolares.

Thomas & Friends: Trenes a todo vapor - Temporada 2

Thomas y sus amigos entregan sus pedidos y aprenden a trabajar en equipo, mientras exploran nuevos lugares de Sodor.

Robocar Poli: Museo de canciones

El equipo de rescate Robocar Poli invita a los más pequeños a cantar y bailar en el Museo de canciones.

Las aventuras del Capitán Calzoncillos: La película

Jorge y Berto le hacen creer al malhumorado director de la escuela que es un superhéroe en calzoncillos.

Anime

Detective Conan: Hanzawa el Culpable

En esta parodia derivada de «Detective Conan», un oscuro sospechoso se muda a Beika, una ciudad plagada de crímenes, para llevar a cabo su venganza.

Escena de la película 'Detective Conan Hanzawa el Culpable', uno de los nuevos animes de Netflix. - Foto: Cortesía de Netflix para la prensa

Make My Day

En un remoto planeta cubierto de hielo, prisioneros deben extraer minerales de alta energía. Pero una amenaza mortal los asecha.

Aggretsuko: Temporada 5

En esta última temporada, la panda roja afronta decide lanzarse de lleno al mundo de la política.

Espíritu de lucha

Ippo Makunouchi busca su propio camino como boxeador profesional, después de que el Mamoru Takamura le muestra sus habilidades al defenderlo de unos bravucones.

Monster: Temporada 1

Un neurocirujano intenta resolver una serie de asesinatos relacionados con una persona a quien le salvó la vida.

Vinland Saga: Temporada 2

Thorfinn se esfuerza por encontrarle sentido a la vida, mientras el rey de Inglaterra quiere expandir su territorio.