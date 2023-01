Ojo con la letra pequeña: Netflix podría cerrar su cuenta si infringe estas tres condiciones

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Al descargar aplicaciones en el celular, instalar programas en un computador o acceder a plataformas virtuales, todos los usuarios deben aceptar los términos y condiciones, requisito que muchos pasan muy rápido chequeando la casilla y evitando leer la letra pequeña del contrato que se está celebrando entre el proveedor y el internauta.

Aunque en la mayoría de los casos el aceptarlos no sugiere mayor requisito para el usuario, sí le está dando carta abierta a la aplicación, por ejemplo, de acceder a sus contactos, a sus llamadas y a información sensible que aloja en su teléfono móvil o computador; sin embargo, muchos no se percatan de esta situación.

Así mismo, esa letra pequeña también le exige a quien utilice el servicio algunas pautas de comportamiento dentro de los términos de uso, por lo que no ponerlas en práctica podría suponer una violación a lo acordado y, por ende, le daría el poder al proveedor de tomar acciones como la cancelación de la cuenta o la suspensión del servicio.

Merlina, Inside Jobs y 1899 son algunos proyectos exitosos de Netflix. - Foto: Getty / Twitter @MarvelLatin / Getty / Montaje Semana

Una de estas aplicaciones es Netflix, la plataforma de streaming que viene ajustando cambios con el fin de mejorar su seguridad y de evitar que sus usuarios compartan la clave de acceso, algo que le cuesta algunos millones de dólares a la compañía.

Tres infracciones que lo pueden llevar a perder su cuenta de Netflix

La primera, y de la que casi nadie tiene conciencia, es el uso de las famosas VPN, pues con ellas es posible engañar a las diferentes páginas web e indicarles que el usuario está registrado desde un país diferente en el que realmente está.

Para Netflix esto es un motivo suficiente para cerrar la cuenta, pues la plataforma emite ciertos contenidos que en algunos países no están permitidos, por lo que si el usuario llega a ser sorprendido, la plataforma podría tomar medidas.

“Puedes acceder al contenido de Netflix principalmente dentro del país en el que estableciste tu cuenta y solo en las ubicaciones geográficas donde ofrecemos nuestro servicio y tenemos licencia para dicho contenido”, dice la letra pequeña en los términos de uso.

Otro punto clave para evitar perder su cuenta en Netflix es, tal vez, la infracción que más cometen los usuarios a diario: compartir la contraseña de acceso.

Evan Peters, nominado en la categoría de 'mejor actor de miniserie o película para televisión', por 'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer'. - Foto: Getty Images for Netflix

Ante esto, la plataforma ha venido haciendo algunas modificaciones para cobrar un poco más a quienes comparten sus credenciales de acceso con personas que no residen en el mismo hogar. A través de la IP de conexión podrán saber quienes tienen esa práctica y así establecer los costos adicionales o suspender la cuenta.

Por último, Netflix no tolera la piratería, por lo que está prohibido, en los términos de uso, que alguien se atreva a hacer copias del contenido que ofrece la plataforma de streaming.

“No archivar, reproducir, distribuir, modificar, exhibir, realizar, publicar, licenciar, crear trabajos derivados, ofrecer para la venta cualquier cosa en la plataforma. (...) Podemos rescindir o restringir su uso de nuestros servicios si violas estos términos de uso o participas en un uso ilegal o fraudulento del servicio”, rezan los términos y condiciones de Netflix.

Publicidad y suscripciones más baratas en Netflix

Originalmente, la apuesta de la marca era brindar una alternativa para las personas que cuentan con un presupuesto más ajustado, además, de generar una opción que ayudaría a ponerle fin a la modalidad de cuentas compartidas la cual ha generado perdidas importantes para la empresa.

Pese a que la implementación de la membrecía barata y publicidad no tuvo la aceptación esperada durante su fase de lanzamiento, la empresa aún sigue creyendo en la publicidad como un modelo de negocio exitoso.

En su momento, Ted Sarandos, CEO de Netflix, precisó que la plataforma nunca había ofrecido publicidad y a pesar de ello ya se perciben los ingresos que está generando esta opción.

La nueva versión de La Familia Addams en la serie Merlina. - Foto: Netflix

Por otra parte, en el marco del CES (Consumer Electronics Show), realizado en Las Vegas, Jeremi Gorman, el presidente de publicidad mundial de Netflix, ofreció una entrevista para Variety en donde indicó que la compañía se encuentra satisfecha con oferta de anunciantes que en este momento tiene la plataforma.

“Estamos viendo empresas de CPG, empresas de lujo, empresas automotrices… [y] minoristas. En este momento hay una gran amplia variedad de tipos de publicidad, y creo que continuaremos viendo eso”, precisó Gorman.

Además de destacar la amplia oferta de anunciantes que posee Netflix, Jeremi Gorman reveló que la compañía planea trabajar en un sistema que permita implementar franjas horarias para emitir publicidad, esto con el objetivo de que los anuncios tengan más afinidad con los usuarios y así incrementar el impacto del mensaje.