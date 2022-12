Golpe al bolsillo: Netflix ya definió cuándo comenzará a cobrar por las cuentas compartidas

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Netflix planea empezar a cobrar las cuentas compartidas a principios de 2023, un movimiento que ya había anticipado que realizará pese a ser consciente de que no gustará a los usuarios de la plataforma de contenidos en streaming.

Las cuentas compartidas se han convertido en un problema para Netflix a medida que los suscriptores de la plataforma descendían. Se trata de un fenómeno por el que un usuario paga una suscripción, generalmente la premium, porque admite varios dispositivos simultáneos, y da acceso a ella a otras personas cercanas, con quienes comparte los costes.

A lo largo de este año, la compañía ha anunciado e introducido distintas medidas que anticipaban el fin de las cuentas compartidas, como un nuevo plan de suscripción más asequible con anuncios, la posibilidad de transferir un perfil a una nueva cuenta o cobrar un extra al titular por cada miembro adicional que la use a modo de subcuentas.

Netflix comenzará el próximo año a pedir a las personas que comparten una cuenta que paguen para seguir accediendo a los contenidos. Y espera hacerlo a principios de 2023 en Estados Unidos, según ha informado The Wall Street Journal.

No obstante, la compañía sabe que los usuarios no estarán conformes con este cambio. En un encuentro con inversores a principios de diciembre, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, ya dejó claro que a los usuarios no les iba a gustar la idea, pero que la compañía tenía que asegurarse de que entendían el valor de pagar por el servicio.

Cómo se puede transferir un perfil de Netflix a otra cuenta sin perder el historial

Debido a los diferentes cambios que Netflix se encuentra desarrollando para impedir que los usuarios sigan compartiendo sus cuentas con otras personas, algunos han decidido independizarse de cuenta de sus familiares o amigos.

De hecho, la plataforma posee una herramienta que hace posible migrar un perfil, con todo su historial de reproducción y preferencias, a una nueva cuenta. Esto con el objetivo de que el usuario no pierda las configuraciones que previamente tenía.

Gracias a esta opción, se pueden transferir los datos de manera segura de un perfil a una cuenta de Netflix que ya exista, sin importar si es nueva o con cierta antigüedad. Por lo tanto, el usuario que emplee dicho perfil encontrará todo como lo tenía antes de realizar la migración, puesto que se conservará el historial de reproducciones, recomendaciones basadas en contenidos vistos, listas creadas y los juegos de Netflix, junto al progreso que haya en ellos.

Cabe subrayar que este proceso es sumamente sencillo y se ejecuta en poco tiempo, de hecho, se ejecuta en segundo plano y por ello el usuario no tendrá que esperar muchos minutos para culminar la tarea.

Para realizar la migración de un perfil a otra cuenta de Netflix es necesario ejecutar los siguientes pasos:

Acceder a la cuenta desde la versión web de Netflix, mediante un computador, esto debido a que la transferencia de datos requiere utilizar el navegador para ejecutar el proceso de identificación de la cuenta.

Seleccionar el perfil que será transferido.

Cuando aparezca la pantalla inicial, hacer clic en la imagen del perfil, la cual aparece en la zona superior de la pantalla.

Seleccionar la opción ‘Transferir perfil’, que aparece en el menú desplegable.

Ingresar la clave para ejecutar el procedimiento de identificación de seguridad.

Seleccionar la nueva cuenta a la que migrará el perfil de Netflix, indicando todos los datos que solicita la plataforma.

Al realizar estos pasos, el proceso de transferencia se ejecutará de forma automática.

Cabe precisar que esta opción no aplica para los perfiles infantiles, debido a que por políticas de protección a la privacidad, Netflix no permite la migración de esos perfiles.

*Con información de Europa Press.