Estrenos de Netflix que llegan para diciembre de 2022

Faltan pocos días para que finalice el mes de noviembre y con ello se da inicio a la temporada navideña, mientras miles de personas comienzan a prepararse para celebrar la Nochebuena, las plataformas de contenido vía streaming han comenzado a revelar qué estrenos ofrecerán el último mes del año.

En el marco de esta tendencia, Netflix ya anunció cuáles serán las producciones que estarán disponibles en su servicio a partir de los primeros días de diciembre de 2022.

Estrenos en Netflix para diciembre de 2022

Nuevas series

Emily en París: Temporada 3

The Witcher: El origen de la sangre

La Reina del Sur: Temporada 3

Alice in Borderland: Temporada 2

El novato

El baile de las luciérnagas: Temporada 2

Mi vida heterodoxa: Temporada 2

Madre solo hay dos: Temporada 3

The Circle: EE. UU. - Temporada 5

Remodelaciones de ensueño: Temporada 4

Odio la Navidad

Jugando con fuego: Temporada 4

No necesitan presentación con David Letterman: Volodímir Zelenski

Traición

Nuevas películas

BARDO, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades

Glass Onion: Un misterio de Knives Out

Pinocho de Guillermo del Toro

Matilda, de Roald Dahl: El musical

Trol

Ruido de fondo

Entregas navideñas

Scrooge: Cuento de Navidad

Todavía creo en Santa

Feliz Año Nuestro

Reviviendo la Navidad

El amante de lady Chatterley

Un milagro navideño para Daisy

Los colores del amor

Nuevos documentales y especiales

No atiendas el teléfono (14/12/2022)

¿Quién mató a Santa? Un misterio navideño en Murderville

Soy un asesino: Temporada 4

Last Chance U: Basketball - Temporada 2

El volcán: Rescate en Whakaari

Murderville es un especial de Navidad que estará disponible en Netflix. - Foto: SAEED ADYANI/NETFLIX

Niños y familia

Mighty Express: Carrera de trenes

Un jefe en pañales: Especial de Navidad

Brown y sus amigos

Cielo Grande: Temporada 2

LEGO Friends: Especial navideño

Barbie & The Diamond Castle

Sonic Prime

Sonic Prime es la nueva serie del erizo azul en Netflix. - Foto: Suministrada por Netflix a Semana

Anime

Dragon Age: Absolution

Violet Evergarden: Recuerdos

Gudetama: Del cascarón a la aventura

Berserk

The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo (Parte 1)

The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo es una nueva aventura del popular anime. - Foto: Suministrada por Netflix a Semana

¿Cómo pedirle series y películas a Netflix?

Netflix cuenta con un recurso el cual hace posible que sus usuarios puedan solicitarle al servicio que incorpore ciertas series o películas que son de su interés.

Para llevar a cabo la solicitud de series y películas que le gustaría ver en la plataforma, se deben cumplir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial de Netflix desde un navegador web.

Iniciar sesión con la cuenta del usuario.

Desplazarse hacia abajo por las listas hasta llegar al final de la página.

Seleccionar la opción ‘Centro de ayuda’.

Acto seguido, pulsar la sección ‘Vínculos rápidos’ y luego seleccionar la opción ‘Comentarios sobre un título en Netflix’.

Ahora bien, dar clic en la opción ‘Solicitar series o películas’.

Una vez allí, el usuario podrá solicitar a Netflix la serie o película que quiere ver.

No obstante, es importante aclarar que el servicio de streaming no puede cumplir con la totalidad de las peticiones que los usuarios realizan en la plataforma, esto debido a que la marca no puede incorporar en su catálogo cualquier contenido que le soliciten las personas.

Esto se debe a que la plataforma debe cumplir con un proceso para poder incorporar ciertas producciones al contenido que ofrece a los usuarios, puesto que existen factores como los derechos de transmisión de una serie o película. Además, algunos usuarios solicitan contenidos que actualmente son exclusivos de otra plataforma y esta situación hace casi imposible que puedan estar presentes en Netflix.

Justamente por esta razón, en los últimos años Netflix ha dirigido sus esfuerzos en la producción de contenidos propios y exclusivos para ampliar la oferta de títulos que posee su plataforma, de esta manera el servicio no depende de otras producciones para enriquecer su servicio.

Cabe subrayar que hoy en día Netflix cuenta con más de 4000 películas y 2000 series, entre ellas están varias producciones propias como The Witcher, The Crown, La casa de papel, entre otros.