Análisis de Tales of Arise: Beyond the Dawn, ¿Vale la pena esta expansión?

Tales of Arise, última entrega de la popular saga ‘Tales’ marcó un épico retorno a la esencia de los juegos JRPG, ahora Bandai Namco busca mantener vigente su éxito con ‘Beyond the Dawn’, un DLC que promete expandir y enriquecer aún más la experiencia que cautivó a los fans del género de rol.

En este análisis, se expondrá la trama, gameplay y duración de este nuevo contenido que amplía la historia del juego e introduce un nuevo e inquietante personaje.

Un DLC con historia profunda

La trama de ‘Beyond the Dawn’ se desarrolla luego de los eventos principales de Tales of Arise, los jugadores se moverán en un nuevo mundo creado tras la fusión de los planetas Dahna y Rena. Mientras los héroes asumen las consecuencias de sus decisiones, surgirá un escenario con desafíos inesperados.

Los protagonistas del juego tendrán que asumir un nuevo conflicto. | Foto: Tomada del Instagram @bandainamcous

‘Alphen’ y ‘Shionne’, personajes principales, deben enfrentar un nuevo conflicto: la convivencia entre dahnianos y renanos. La nueva era de paz es sumamente frágil y las heridas del pasado pueden derrumbar todo.

Además, entra en escena ‘Nazamil’, una poderosa mestiza que tendrá la capacidad de explotar profundas inseguridades de Alphen.

Jugabilidad estable conservando los puntos fuertes

Mientras que la fortaleza de ‘Beyond the Dawn’ reside en su narrativa, el apartado jugable mantiene el sistema de combate de Tales of Arise, lo cual representa una decisión atinada para los fanáticos del juego.

No obstante, era deseable que esta expansión incorporara nuevas artes, habilidades o personajes que refrescaran un poco el gameplay.

Pese a ello, sí se han incorporado nuevas áreas que están llenas de enemigos desafiantes y jefes que demandarán estrategia y paciencia para ser derrotados.

En ese sentido, el jugador sentirá que es una extensión del juego principal, por lo que nunca se percibiría un bajón en el ritmo de juego.

Tales of Arise: Beyond the Dawn ofrece una nueva aventura que permitirá profundizar en la personalidad de los héroes del juego. | Foto: Tomada del Instagram @bandainamcous

Sin embargo, la verdadera expansión está presente en las misiones secundarias, mediante ese componente los jugadores tendrán la oportunidad de profundizar en las relaciones que se crean entre los personajes principales de la historia.

El poder mejorando la sinergia hará posible acceder a poderosas mejoras en el combate. Gracias a ese aspecto, los fans tendrán la oportunidad de ver cómo evoluciona el universo después de la victoria, aunque se podría haber integrado mejor con nuevas mecánicas.

Duración adecuada para una aventura complementaria

En cuanto a la duración de este DLC, Beyond the Dawn brinda más de 20 horas de contenido, lo cual representa una extensión considerable a la trama principal de Tales of Arise.

Pese a que la historia podría abarcar menos de tiempo, la expansión se mantiene como una propuesta sólida en términos de horas de juego.

Según el enfoque que adopte el jugador y su habilidad individual, el tiempo que tome culminar la expansión puede variar, pero en general, el DLC ofrece una experiencia extensa y satisfactoria.

Cómo acceder al DLC

Para sumergirse en Beyond the Dawn, se debe haber complerado la trama principal de Tales of Arise. Para acceder al nuevo DLC solamente se debe elegir la opción “Beyond the Dawn” desde el menú principal.

Los jugadores pueden adquirir el DLC en la PS Store, Microsoft Store y otras tiendas digitales. Está disponible para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

¿Vale la Pena Beyond the Dawn?

Tales of Arise: Beyond the Dawn cumple a cabalidad su misión como una expansión que amplía la historia del juego principal. Su riqueza en la trama y las adiciones al universo ofrecen la posibilidad de comprender de forma más profunda el mundo que los protagonistas al ponerle fin a una guerra que parecía interminable.

Tales of Arise: Beyond the Dawn permitirá jugar con los personajes que protagonizaron la historia principal. | Foto: Tomada del Instagram @bandainamcous

Pese a que Beyond the Dawn no representa una revolución para la franquicia de ‘Tales’. Este DLC ofrece una oportunidad de sumergirse nuevamente en el mundo de Tales of Arise, mientras se exploran nuevas facetas de los personajes principales.