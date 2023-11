Call of Duty se pone rudo con los tramposos: duro castigo les aplicarán al comienzo de la partida

Call of Duty ha anunciado una nueva actualización de su sistema antifraude Ricochet, que desactiva automáticamente el paracaídas de los jugadores que hagan trampas para que desciendan en picado al comienzo de la partida o se incremente la velocidad de caída si ya lo han desplegado.

Esta característica, que recibe el nombre de Splat, demuestra los nuevos avances en aprendizaje automático en los que ha trabajado la desarrolladora del videojuego de cara al lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare III.

Como otras de las medidas antifraude, Splat no se activará de forma aleatoria para un jugador que no haya sido identificado y marcado como tramposo, a pesar de haber recibido informes de parte de otros jugadores que indiquen que ha hecho trampas.

Después de Cloaking y Quicksand

Call of Duty es uno de los shooters más populares en el mundo. | Foto: Oficial de Activision

‘Quicksand’, en cambio, se desestimó porque “podía ser visualmente discordante” incluso para jugadores que no hicieran trampas, tal y como reconoció la compañía. Se trataba de una mitigación que ralentizaba o congelaba el movimiento de los tramposos detectados en el juego, lo que les convertía en blancos fáciles.

‘Call of Duty: Warzone Mobile’ ya tiene fecha de lanzamiento

Activision ha comunicado que el videojuego Call of Duty: Warzone Mobile , que estaba planeado para lanzarse este año, finalmente estará disponible casi a mediados de 2024, e incluirá la experiencia Warzone del mapa Rebirth Island.

La desarrolladora de videojuegos indicó en septiembre de 2022, en el marco del evento Call of Duty: Next, que la versión móvil de Call of Duty: Warzone estaría disponible para los usuarios a lo largo de 2023.