Buenas noticias para los que tiene PS4 y Xbox One: Call Of Duty: Modern Warfare III sí llegará a esas consolas

Xbox ha actualizado su página de Call Of Duty: Modern Warfare III, especificando que el nuevo título de Activision sí estará disponible para Xbox One, de cara a despejar la incógnita de los jugadores sobre si sería lanzado para consolas de generación anterior como la mencionada de Xbox o PS4.

La desarrolladora de videojuegos anunció el pasado martes que la nueva entrega de su popular saga de videojuegos Call Of Duty: Modern Warfare III llegará a las consolas de PlayStation y Xbox el próximo 10 de noviembre.

Sin embargo, tras este anuncio, los jugadores comenzaron a cuestionar por redes sociales si el nuevo título sería lanzado para consolas de generación anterior como Xbox One y PS4, ya que en la página oficial de Xbox para Call Of Duty: Modern Warfare III solo se detallaba el lanzamiento para Xbox Series X y S.

Call of Duty es uno de los shooters más populares en el mundo. | Foto: Oficial de Activision

Ahora, Xbox ha actualizado su página web confirmando que la nueva entrega de Call Of Duty también se lanzará para Xbox One, además de para Xbox Series X y S, despejando así las dudas de los jugadores y confirmando que también estará disponible para consolas de anterior generación.

Por otra parte, también se ha podido conocer a través de un tráiler del juego compartido en el canal de YouTube de PlayStation en Arabia Saudi --que posteriormente ha sido eliminado--, que la beta de Call Of Duty: Modern Warfare III va estará disponible inicialmente en las consolas PlaySation y, más tarde, llegará a PC y Xbox.

Call of Duty permitirá transferir operadores y otras recompensas de Modern Warfare II a Modern Warfare III

Call of Duty permitirá transferir operadores y otras recompensas de Modern Warfare II a Modern Warfare III | Foto: Activision

Call of Duty ha anunciado ahora que los jugadores de la actual entrega, Modern Warfare II podrán transferir ciertos contenidos a la secuela de la franquicia, con el objetivo de que los jugadores puedan tener un depósito “listo para usarse desde el primer día”.

Por ese motivo, ha explicado que ciertos contenidos de Call of Duty: Warzone II, como armas y ‘skins’, así como paquetes, operadores y otras recompensas) se podrán transferir a la nueva versión del juego.

Desde la compañía han matizado que es posible que parte de ese contenido no esté disponible en la nueva entrega de la franquicia si son diferentes en esta con respecto a los elementos del anterior juego.

Por ejemplo, si Modern Warfarer III no tiene un vehículo o una pieza concreta en ningún modo de juego, no se podrán migrar desde el juego anterior y tampoco será posible mover Wartracks, esto es, las canciones. Además, han insistido en que no habría ‘Carry Back’ de la nueva entrega a la actual.