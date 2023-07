Call of Duty Mobile y sus grandes novedades en su Temporada 7: Ola de calor

Call of Duty, la popular serie de videojuegos de disparos en primera persona (FPS) desarrollada por varias compañías, siendo las más destacadas Infinity Ward, Treyarch y Sledgehammer Games , y publicada por Activision, se ha convertido en una de las franquicias más exitosas y reconocidas en la industria de los videojuegos, con numerosas entregas y una gran comunidad de jugadores en todo el mundo.

Recientemente, Activision anunció los contenidos de la Temporada 7: Ola de calor para Call of Duty: Mobile.

El faro de Pelayo es uno de los nuevos mapas que llegan con la tercera temporada de Call of Duty Modern Warfare 2. | Foto: Oficial de Activision

Cabe destacar que en esta temporada se resalta la introducción de Seaside, uno de los mapas más icónicos de Call of Duty: Black Ops 4.