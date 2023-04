¿Cómo jugar Call of Duty Modern Warfare II gratis en PlayStation, Xbox y PC?

Activision Blizzard y la desarrolladora Infinity Ward han realizado un anuncio especial a manera de celebración por el lanzamiento de la Temporada 3, del modo multijugador de Call of Duty: Modern Warfare 2.

Ambas marcas han revelado que los fans de su videojuego podrán acceder de forma completamente gratis a los seis mapas multijugador principales que ofrece el título, de modo que se podrá jugar en cuatro escenarios de tiroteos, un mapa de batalla y varias modalidades de juego que son icónicas de la saga.

De manera que, a partir del 19 de abril de 2023, se abrirá un periodo de acceso gratuito para Modern Warfare II, el cual finalizará el próximo 26 de abril de 2023 a las 19:00 horas.

Activision anuncia los nuevos contenidos que llegan con la tercera temporada de Call of Duty Modern Warfare II. - Foto: Oficial de Activision

¿Qué novedades llegan con la tercera temporada de Call of Duty: Modern Warfare 2?

Los responsables del juego han decido traer de vuelta el Gunfight, dispositivo que apareció por primera vez en la franquicia en Call of Duty: Modern Warfare (2019). Ahora el jugador puede formar un equipo en 2 contra 2 y aprovechar al máximo las armas ligeras que aparecen de forma aleatoria en el mapa para así vencer al dúo enemigo.

En ese sentido, el gunfight se lanza con cuatro mapas que están especialmente diseñados para el combate 2v2, como son Alley, Blacksite, Shipment y Exhibit, lo cuales estarán disponibles como parte de la experiencia de acceso gratuito.

Agregado a ello los fans de la saga, pueden combatir en un escenario llamdo ‘Blacksite’, que es el nuevo Gulag en Al Mazrah que llega con la Temporada 03 como un nuevo escenario para los enfrentamientos en la modalidad ‘Battle Royale’.

Por otra parte, se podrá sostener batallas online en desafiante escenario que fue creado en una isla azotada por tormentas en el faro de Pelayo. Los jugadores que ingresen a la zona a través de un helicóptero o realizando un asalto anfibio, no solo tendrán que lidiar con la amenaza enemiga, también deberán aprender a moverse por el difícil terreno que ofrece la isla.

El faro de Pelayo es uno de los nuevos mapas que llegan con la tercera temporada de Call of Duty Modern Warfare 2. - Foto: Oficial de Activision

Según precisa el sitio web oficial del videojuego, este nuevo mapa incluye varios edificios en mantenimiento que brindan cobertura en torno a la edificación principal central y el faro que está en la isla, por ello es necesario invertir varias horas de juego para poder detectar cuáles son las posiciones estratégicas del escenario y cómo planear una emboscada exitosa.

Sin embargo, el faro de Pelayo no es el único mapa que llega con la tercera temporada del juego, pues se ha incluido el escenario llamado Black Gold, el cual se desarrolla como infiltración nocturna similar al modo NVG del Modern Warfare lanzado (2019).

A continuación, la lista de todos los mapas y modos a los que podrán ingresar los jugadores durante el periodo de acceso gratuito:

Mapas principales 6v6: Farm 18, Shoot House, Shipment, Dome, Himmelmat Expo, Pelayo’s Lighthouse

Modos 6v6: Team Deathmatch, Hardpoint, Dominación, Kill Confirmed, Grind, Gun Game, Infected, One in the Chamber, All or Nothing

Mapas de tiroteo: Alley, Blacksite, Exhibit, Shipment

Mapas de batalla: Santa Seña

Modos de mapa de batalla: guerra terrestre, invasión

¿Cómo realizar el pre registro para jugar Call of Duty: Warzone Mobile gratis?

Activision habilitó en la página oficial de ‘Call of Duty: Warzone Mobile’ dos ofrece opciones para que los fanáticos del popular shooter en primera persona puedan hacer un pre registro y así tengan la posibilidad de estar en el grupo de los primeros jugadores en acceder a esta nueva entrega.

De manera que en este momento los jugadores cuentan con una opción de registro mediante un código QR, que deberá ser escaneado a través del teléfono inteligente del usuario y que posteriormente le dirigirá a Google Play Store.

Pre registro para jugar Call of Duty: Warzone Mobile en Android - Foto: Captura de pantalla / Semana

La otra opción es acceder directamente a Play Store y pulsar en el botón verde con la palabra “Registro previo”, una vez hecho esto el dispositivo del usuario entrará en la lista y cuando se libere el juego para la región en donde se encuentra el jugador se habilitará su acceso.