Se acabó la espera para los seguidores de Call of Duty: revelan precio y fecha de lanzamiento de Modern Warfare 3

Los amantes de los videojuegos se mantenían a la expectativa de la presentación de Call of Duty: Modern Warfare 3 ; las dudas de los seguidores de esta saga se centraban sobre el precio que tendrán que pagar por este nuevo título, del cual también se producirán versiones para PS4 y Xbox One.

Y es que las dudas giraban en torno a lo que poco se conocía y que hizo creer que esta nueva entrega solo sería un contenido adicional de Call of Dutty: Modern Warfare 2, por lo que sus productores, Blizzard, salieron a anunciar que se tratará de un título completo del que los aficionados a este tipo de videojuegos podrán disfrutar, como lo han venido haciendo con las demás entregas.

Call of Duty permitirá transferir operadores y otras recompensas de Modern Warfare II a Modern Warfare III. | Foto: Activision

El encargado de revelar este dato fue uno de los portavoces de la compañía, quien no solo confirmó el carácter prémium de este título, sino su precio.

La espera para poder despejar las dudas sobre el nuevo Call of Duty: Modern Warfare 3 duró más de tres meses; pues ahora ha comenzado la cuenta regresiva para el lanzamiento oficial, que será el próximo 10 de noviembre; hasta ahora se conocen algunos tráilers que no despejan muchas dudas, pero que han servido de abrebocas para el evento que se desarrollará este 17 agosto, donde se presentará el nuevo título de la franquicia.

Call of Duty es uno de los 'shooters' más populares en el mundo. | Foto: Oficial de Activision

Call of Duty permitirá transferir operadores y otras recompensas de Modern Warfare II a Modern Warfare III

Activision ha anunciado que, por primera vez en la historia de Call of Duty, los jugadores podrán transferir ciertos contenidos, como armas y skins , del videojuego Modern Warfare II, a la que será su nueva entrega, Modern Warfare III.

Call of Duty ha anunciado ahora que los jugadores de la actual entrega, Modern Warfare II, podrán transferir ciertos contenidos a la secuela de la franquicia, con el objetivo de que los jugadores puedan tener un depósito “listo para usarse desde el primer día”.

Por ese motivo, ha explicado que ciertos contenidos de Call of Duty: Warzone II, como armas y skins , así como paquetes, operadores y otras recompensas, se podrán transferir a la nueva versión del juego.

Desde la compañía han matizado que es posible que parte de ese contenido no esté disponible en la nueva entrega de la franquicia si son diferentes en esta, con respecto a los elementos del anterior juego.

Call of Duty: Modern Warfare 2 lanzará un nuevo paquete de contenido para los jugadores. | Foto: Oficial de Activision

Por ejemplo, si Modern Warfarer III no tiene un vehículo o una pieza concreta en ningún modo de juego, no se podrán migrar desde el juego anterior y tampoco será posible mover Wartracks, esto es, las canciones. Además, han insistido en que no habría Carry Back de la nueva entrega a la actual.