Aparece extraño signo de interrogación en el espacio que tiene estupefacta a la comunidad científica

¿De qué se trata el extraño signo de interrogación espacial captado por el James Webb?

Actualmente, la comunidad no tiene una respuesta concreta para poder explicar la existencia de esa figura en el espacio exterior; sin embargo, algunos detalles han permitido generar una teoría sobre la presencia de ese curioso fenómeno espacial .

Sin embargo, tanto el STScI como Caplan han reconocido que aún no se cuenta con la información suficiente para establecer de forma certera la naturaleza de esa extraña formación. No obstante, los expertos sí han desestimado que se trate de una estrella de gran tamaño, puesto que en las observaciones no se perciben los picos de refracción que suelen producir esos astros en los espejos que emplea el telescopio James Webb.