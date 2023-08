Bill Gates reveló los trabajos que toca tener para sobrevivir a la ‘masacre laboral’ que la IA pronto causará

¿Qué trabajos la inteligencia artificial no podrá acabar?

Qué puestos de trabajo sobrevivirán a IA, según el creador de ChatGPT

De acuerdo con una entrevista que Sam Altman, el CEO de OpenAI, ofreció para The Atlantic, los puestos de trabajo asociados con la enseñanza o docencia serían los únicos que no serían reemplazados por una inteligencia artificial. Altman sostiene que eso se daría porque los seres humanos prefieren adquirir nuevos conocimientos que son compartidos por otras personas, por lo tanto, las personas no tendrían la misma disposición para el aprendizaje, su maestro es una máquina con IA.