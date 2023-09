‘Apks’: ¿riesgo u oportunidad? Los pro y los contra de instalar aplicaciones fuera de la Play Store

Esta tienda, no solo se encarga de brindar un catálogo a los usuarios, sino que tiene estrictos protocolos de seguridad para evitar que sean descargados virus o aplicaciones maliciosas que pongan en riesgo los datos y la información de los cibernautas.

Aunque esta es la forma como se descargan la mayoría de las aplicaciones, hay quienes acuden a servicios de terceros para poder hacerse a alguna de ellas que, por alguna razón, no ha podido ser aceptada por Google.

¿Qué significa APK?

Los APK, que traducen Andorid Application Package, hacen referencia a la carpeta donde se almacenan los archivos ejecutables de cada uno de los dispositivos, pero no son del todo confiables, pues a través de ellos los ciberdelincuentes pueden acceder de forma remota y fácil a toda la información que se encuentra allí.

Ahora, también hay que tener en cuenta que no es prudente entregar el número de teléfono a desconocidos, ingresar datos en formularios de los que no conoce su procedencia, hacer clic en links que lo dirigen a páginas extrañas o que no cuentan con los certificados de seguridad o hacer caso a cadenas que se envían a través de estas plataformas.