Así es como los ciberdelincuentes pueden secuestrar sus datos: recomendaciones para protegerse del ransomware

Respecto a quiénes son más vulnerables ante el secuestro de datos, Zaroubine expuso que, principalmente, “aquellos que no mantienen actualizados sus dispositivos y software, no cuentan con medidas de protección y no realizan copias de seguridad efectivas y resilientes contra ransomware”. También quienes no implementan medidas de seguridad como software antivirus, protección de punto final de próxima generación y autenticación multifactor (MFA).