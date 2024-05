Así se vería Kalifa, reconocido personaje de ‘One Piece’, en la vida real, según la IA

¿Cómo se vería Kalifa, reconocido personaje de ‘One Piece’, en la vida real?

One Piece, el programa de anime basado en el manga del mismo nombre creado por Eiichiro Oda, es una de las series más influyentes y exitosas en la historia del entretenimiento japonés y mundial. Desde su debut, en 1999, ha cautivado a millones de espectadores con su combinación de aventuras épicas, personajes entrañables y un mundo vasto y detallado .

Con más de 1000 episodios y contando, One Piece sigue siendo un pilar fundamental en el mundo del anime, así como cada uno de sus personajes. De hecho, uno de los más conocidos de esta serie es Kalifa, o en español, Califa, una mujer rubia que siempre lleva gafas y pequeños pendientes de perlas. Su vestuario atraviesa diferentes etapas en cada temporada. Ahora, la inteligencia artificial la ha retratado en carne y hueso.

One Piece no ha sido la única trama que ha pasado por las manos de la Inteligencia Artificial. A la saga de Harry Potter también la han puesto como modelos de Balenciaga. Además, no es la primera vez que el manga de Toriyama es gestionado por la IA.