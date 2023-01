Así será el inodoro inteligente que podría advertir si sufre de algún tipo de cáncer

El cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial y alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se deben al consumo de tabaco, a un elevado índice de masa corporal, al consumo de alcohol, a una baja ingesta de frutas y verduras y a la falta de actividad física, según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Normalmente, los distintos tipos de cánceres se desarrollan de manera silenciosa y es por ello que no se puede detectar a tiempo esta grave enfermedad. Para mitigar este problema, una compañía francesa presentó un dispositivo de monitoreo U-Scan que se instala de manera independiente en el inodoro para analizar las orinas por separado y enviar los resultados a una clínica especializada. Asimismo, hace un seguimiento a la ovulación y a los niveles de deshidratación.

Este innovador dispositivo U-Scan surge debido a que la orina contiene miles de metabolitos que indican en el estado general de salud y este factor no siempre es fácil de controlar.

“Con más de 3000 metabolitos, la orina es un testigo excepcional para la evaluación y el seguimiento de la salud. Proporciona una instantánea del equilibrio corporal y es parte integrante de la vigilancia y detección de una amplia gama de información sanitaria. Aunque orinamos una media de siete veces al día, los análisis de orina suelen realizarse solo una vez al año. Comings U-Scan pretende cambiar esta situación haciendo posible en el futuro la evaluación de biomarcadores en la comodidad e intimidad del cuarto de baño de una persona”, describe la compañía.

El color de la orina puede revelar si la persona padece alguna enfermedad. - Foto: Getty Images

Principalmente U-Scan se caracteriza por tener un diámetro de 90 mm y tener una forma de guijarro. Al introducirlo en la pared del sanitario, un detector térmico determina la orina y justo ahí se activa una bomba que dirige a una cápsula especial para su análisis, donde un módulo ótico puede leer una reacción química. Este dispositivo puede hacer pasar la orina por varios módulos para realizar varias mediciones al mismo tiempo.

Como tal, cada cápsula tiene una duración de tres meses antes de que sea necesario sustituirla y el medidor es recargable. La app del dispositivo proporciona los resultados del análisis de orina y consejos que pueden ser útiles con respecto al análisis arrojado.

Ahora bien, la compañía continúa trabajando con profesionales sanitarios para ampliar el uso de la plataforma U-Scan. De hecho, hay dos aplicaciones de este tipo de desarrollo en estudio. Una de ellas es para tratar los cálculos renales y la otra para controlar el cáncer de ovarios y su recaída.

La mayoría de los cánceres de ovario se diagnostican por encima de los 45 años. Foto: Ingimage - Foto: Foto: Ingimage

De acuerdo con el portal web iOS Mac, recientemente se publicó una investigación en la que se descubrió que la orina puede recogerse para la detección precoz de múltiples tipos de cáncer. Dicha investigación fue publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences donde también se informó que un método no invasivo de diagnóstico temprano del cáncer podría salvar muchas vidas.

Lanzamiento de U-Scan

La compañía lanzará inicialmente la versión de consumo del U-Scan y estará disponible en Europa en el segundo trimestre de 2023. Withings continúa trabajando con la FDA para obtener la autorización de comercialización en Estados Unidos y luego de eso, se tendrá claridad de la fecha en la que estará disponible en Norteamérica.

La compañía está desarrollando una nueva aplicación para regular los ciclos menstruales de las mujeres. - Foto: MarsBars / Getty Images

Cabe mencionar que aparte del hardware, Withings también ha creado dos tipos de cartuchos que tiene previstos a ofrecer. Unos de ellos es el U-Scan Nutri Balance, que se describe como una “guía metabólica completa de hidratación y nutrición”. El otro es U-Scan Cycle Sync que es “para el seguimiento y la sincronización de los ciclos mensuales de la mujer”, con predicciones del ciclo menstrual y una ventana de ovulación para la mujer basada en la detección de hormonas.