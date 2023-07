Aterrador: creadores de ChatGPT dan fecha en la que la IA superará en todo las capacidades del ser humano

La aparición de ChatGPT, chatbot desarrollado por OpenAI, marcó un hito en la historia de la industria tecnológica al convertirse un servicio que brindó de forma práctica y sencilla un acceso a todas las capacidades que podría tener una inteligencia artificial (IA).

Con el paso de los meses, este servicio ha logrado ganar millones de usuarios, quienes frecuentemente acuden a la plataforma con el ánimo de encontrar información de utilidad para resolver todo tipo de consultas o una ayuda para desarrollar tareas específicas como la resolución de complejas operaciones matemáticas, la traducción o creación de textos.

Mientras el chatbot se convierte en una de las plataformas digitales más populares del momento, sus creadores parecen estar interesados en aprovechar el éxito de su producto para impulsar una nueva revolución tecnológica.

El 'software' de texto ChatGPT - Imagen de referencia. Foto: Frank Rumpenhorst /Picture Alliance vía Getty Images) - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Recientemente, la prensa internacional reportó que en estos momentos Sam Altman, CEO de OpenAI, se encuentra enfocado en desarrollar una ‘superinteligencia artificial’.

¿De qué se trata la ‘súper inteligencia artificial’ que viene en camino?

En su momento, Altman había hablado de una “Inteligencia Artificial General” (AGI) la cual sería una herramienta que tendría la facultad de ir “más allá” de lo que por ahora podrían las IA que actualmente existen.

Para ese momento, el SEO de OpenAI precisó que el objetivo a mediano plazo de la compañía desarrollar una tecnología dotada de las capacidades para analizar y comprender por ella misma diferentes situaciones, a un nivel muy superior al que por ahora lo hace la IA de ChatGPT. La apuesta en ese entonces era producir un sistema que posea con un nivel de racionamiento cercano al del ser humano.

No obstante, ahora OpenAI ha revelado información que habla sobre un nuevo concepto, que ha sido denominado como ‘Super Inteligencia Artificial’ (ASI). Este nuevo término está asociado a múltiples referencias sobre el nacimiento de una IA que sea muy superior a las capacidades humanas.

La inteligencia artificial está potenciando otras tecnologías. - Foto: Getty Images

Según lo establecido en un documento publicado recientemente por OpenAI, la empresa presentó una nueva herramienta llamada Superalignment, cuyo propósito sería brindar el control de sistemas de inteligencia artificial “mucho más inteligentes” que el ser humano.

De esta manera la compañía busca contar con un medio que le garantice un pleno dominio sobre otras tecnologías que fácilmente superarían las capacidades intelectuales del hombre, en ese orden de ideas la empresa estima que en un periodo de cuatro años ya tendría estaría operando su ASI.

De hecho, OpenAI también ha anunciado que en este momento están reclutando de forma activa la mayor cantidad de empleados posible, para así acelerar al máximo la iniciativa de desarrollo de su ‘Súper Inteligencia Artificial’.

El plan de la marca para los próximos años se centraría en automatizar los procesos de entrenamiento e investigación de IA empleado diferentes recursos que ayuden a reducir el tiempo de trabajo a los humanos que actualmente se ocupan de esas tareas.

Una vez que la compañía logre ese objetivo, se pasaría a una siguiente fase en donde se trabajaría en análisis e implementación de nuevos modelos de lenguaje que tendrían la facultad de imitar personas e incluso superar a los humanos en distintos campos que van más allá de los escenarios laborales.

Cabe precisar que hasta el momento la empresa dirigida por Sam Atman aún no ha presentado una definición precisa sobre la Súper Inteligencia Artificial que desean crear. No obstante, OpenAI no ha tenido reparos en ocultar que la principal meta con este proyecto es llegar a tener en su control un sistema con una IA tan potente que pueda trascender mucho más allá de las capacidades que actualmente posee la especie humana.

Inteligencia artificial lee pensamientos y los convierte en videos. - Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Vale la pena recordar que hace un par de meses el propio Sam Altman indicó en una entrevista para ABC News había reconocido que las capacidades de la inteligencia artificial sí podrían ser empleadas con fines negativos e incluso reconoció que es posible que otras empresas estén desarrollando IA sin restricciones para ejecutar acciones que atenten contra el ser humano.

En su conversación con el medio en mención, Altman indicó que es necesario que la especie humana le tenga miedo a las IA, porque así siempre tendrá una consciencia sobre cuál es la mejor manera de usar y sobre todo limitar esas tecnologías.

Así las cosas, la creación de una ‘Súper Inteligencia Artificial’ podría tratarse de ‘seguro de vida’ de OpenAI para intentar contener acciones peligrosas que otras IA podrían ejecutar en un futuro cercano.