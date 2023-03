Creador de ChatGPT revela que ahora le tiene miedo a su inteligencia artificial, ¿qué le aterra?

Por más de sesenta años, la idea de que la humanidad pudiera usar una inteligencia artificial en su vida cotidiana era una posibilidad que principalmente estaba presente en la ciencia ficción.

Por esa razón, durante esos años surgieron una gran cantidad de novelas, películas, cómics y series de TV en las que se planteaban diferentes tipos de historias donde los seres humanos enfrentaban diferentes situaciones, mientras eran ayudados o perseguidos por robots que poseían la capacidad de razonar.

Pero gracias a los avances tecnológicos que se han presentado en los últimos 10 años, la IA ya es una realidad que cada vez tiene una presencia más activa en el día a día de las personas.

La inteligencia artificial está ayudando a potenciar otras tecnologías. - Foto: Getty Images

Prueba de ello es la precisión de las respuestas que ofrecen los buscadores web o que las fotografías que un smartphone capta son mejoradas por una inteligencia artificial. Pero el ejemplo más notable en la evolución de estas innovaciones son los asistentes inteligentes, los cuales han ido mejorando sus capacidades al punto de poder resolver diferentes tareas mediante comandos de voz de su usuario.

En el marco de esa tendencia, ahora millones de cibernautas tienen la posibilidad de interactuar con una inteligencia artificial a través de diferentes servicios online para realizar retoques a fotografías de forma automática, generar ilustraciones artísticas basadas en descripciones textuales o conversar con chatbots que brindan respuestas a las diferentes consultas de un usuario, entre otros.

En el marco de esta tendencia, la plataforma de ChatGPT, desarrollada por la compañía OpenAI, se ha posicionado como uno de los chatbots más avanzados del momento, debido a que cuenta con la capacidad de mantener una coherente con un humano a partir de las preguntas que el usuario le efectúa.

No obstante, la vertiginosa evolución tecnológica que han tenido las inteligencias artificiales también han despertado temores en diferentes sectores de la sociedad y la comunidad científica, puesto que existe la preocupación de que las IA no sean controladas debidamente y que en un futuro próximo puedan tener una influencia nociva en la civilización humana.

El Chatbot ChatGPT puede ofrecer una conversación fluida con un humano. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

¿Hay que tenerle miedo a las inteligencias artificiales?

Sorpresivamente, Sam Altman, CEO de OpenAI (empresa responsable de la creación de ChatGPT), sostuvo una conversación con ABC News en la que reveló que en este momento tiene varias preocupaciones sobre las recientes innovaciones en torno a la inteligencia artificial.

Altman manifestó que tiene una gran preocupación sobre el uso de una IA como herramienta en la generación de campañas desinformación a gran escala, de igual manera, reconoció que actualmente el chatbot de OpenAI tiene la capacidad de escribir código informático y por ello existe el riesgo de que el sistema sea usado para realizar ciberataques con mayor eficiencia.

De acuerdo con CEO de OpenAI, la nueva versión de ChatGPT (GPT-4) ya cuenta con la habilidad de entender imágenes y extraer información a partir de ellas, por ello la IA ya puede resolver ciertos acertijos y hasta puede ofrecer una explicación bastante acertada sobre un meme que circula en Internet.

Pese a que dichas funcionalidades solo están al alcance de un número limitado de personas que colaboran en el programa de desarrollos beta para ChatGPT, eventualmente esa inteligencia artificial tendrá la capacidad de generar y brindar información falsa.

Altman explicó que la posibilidad de que su chatbot genere informaciones equivocadas se debe a ChatGPT, emplea un proceso de razonamiento deductivo, en vez de solo memorizar grandes cantidades de datos; puesto que el objetivo de sus creadores es que la IA pueda llegar a comprender el mundo de una forma similar a cómo lo hacen los humanos, mediante la capacidad de razonar.

La evolución de la inteligencia artificial puede tomar el control de varios sistemas que emplea el ser humano. - Foto: Getty Images

No obstante, Sam Altman también admitió que sí existe un peligro real en cuanto a chatbots como ChatGPT puedan ser utilizados con fines negativos, debido a que OpenAI no es la única empresa que está desarrollando ese tipo de tecnología y muy seguramente en el futuro aparecerán otras compañías que no establecerán los mismos límites para sus inteligencias artificiales.

En ese sentido, Altman reconoció en su entrevista con ABC News que es necesario que la especie humana le tenga miedo a las IA, porque así siempre tendrá una consciencia sobre cuál es la mejor manera de usar y sobre todo limitar esas tecnologías.

Finalmente, el CEO de Open AI indicó que considera muy poco posible que en un futuro se presente un escenario similar a al que se plantea en la cinta ‘Terminator’, en donde una la inteligencia artificial llamado Skynet toma el control del arsenal nuclear de varios países y le declara la guerra a la humanidad bombardeándola con esas armas.

Altman precisó que no es posible que ello ocurra porque las inteligencias artificiales siempre requerirán de una interacción humana y justamente será el ser humano debe indicarle a una IA lo que debe procesar y por ello el control siempre estaría en manos de una persona.