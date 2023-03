Bill Gates lanza una preocupante predicción sobre la inteligencia artificial y una futura desgracia para la humanidad

- Foto: Getty Images for TIME

El magnate cree que estas herramientas no tendrán límites en el futuro.

- Foto: Getty Images for TIME

La inteligencia artificial sigue su camino y avanza a pasos agigantados, llenando, cada vez más, los vacíos existentes desde que fue lanzada hace algunos años y entregando soluciones cada vez más precisas a la humanidad; sin embargo, para muchos, no dejan de ser aterradores los avances que ha tenido y cómo es más poderosa con el paso de los días.

Precisamente, uno de los líderes tecnológicos más importantes del mundo, Bill Gates, logró prever todo lo que está sucediendo con esta herramienta luego de que en 2016 se reuniera con un equipo de OpenAI, empresa que desarrolló ChatGPT, inteligencia artificial que está en furor por sus increíbles capacidades.

En el encuentro, el magnate cofundador de Microsoft le planteó un reto al popular software, para saber qué tan avanzada era, y les pidió a sus creadores que la sometieran a un examen de biología de Colocación Avanzada, tema para el que no había sido entrenada y sentenció que si lo lograba responder, “entonces habrán logrado un verdadero avance”.

Obviamente, ChatGPT logró superar la prueba y fue más allá, para sorpresa de Gates. El multimillonario reveló en su blog un acontecimiento que lo convenció del poder de esta tecnología y tiene que ver con una pregunta que planteaba una reflexión mucho más humana.

Millones de personas trabajan en todo el mundo haciendo posible la Inteligencia Artificial. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images.

Según Gates, se le preguntó a esta inteligencia artificial “qué le diría a un padre con hijo enfermo”. ChatGPT, según el empresario, “escribió una respuesta reflexiva que probablemente fue mejor que la que hubiéramos dado la mayoría de nosotros en la sala. (...) Toda la experiencia fue impresionante”, explicó.

El empresario agregó en su blog que este hecho fue el que lo terminó de convencer de que estaba frente a un hecho sin precedentes que cambiaría al mundo, pues entendió que la inteligencia artificial cambiaría “la forma en que las personas trabajan, aprenden, viajan, obtienen atención médica y se comunican entre sí”.

Bill Gates aseguró que esta nueva tecnología, aunque es sorprendente, aún tiene fallos que no son mayores y que podrán ser resueltos en el corto plazo debido a que aún hay una que otra alteración con su racionamiento abstracto.

La inteligencia artificial está potenciando otras tecnologías y se esperan avances significativos en campos como el de la salud y la educación. - Foto: Getty Images

En su escrito, Gates aseguró que la inteligencia artificial no le quitará el trabajo a nadie, pero que en escenarios como el de la salud, la educación y otros entornos laborales sí se verán sometidos a una gran transformación en los próximos años y pronostica que esta tecnología llevará a que las personas cuenten con una especie de asistente personal que revise correos, elimine los no deseados, lea que no es de interés y asista a reuniones.

A la hora de hablar de medicina, el magnate aseguró que la cantidad de datos que posee la inteligencia artificial es inmensa y casi imposible de analizar para los cuerpos médicos; sin embargo, es tan útil que, compañías como NVIDIA, ya están implementándola para poder detectar con sus dispositivos el cáncer de manera temprana.

Según Bill Gates, hay que encontrar límites para la inteligencia artificial en el campo armamentístico. - Foto: Getty Images

En este sentido, Gates asegura y es categórico a la hora de señalar que la inteligencia artificial nunca podrá “Enseñar, cuidar a los pacientes y apoyar a los ancianos, por ejemplo”.

Sobre el futuro, indicó que existe la posibilidad de que la IA se salga de control y amenace a la humanidad y aseguró que esta herramienta es “capaz de hacer todo lo que puede hacer un cerebro humano, pero sin límites prácticos en el tamaño de su memoria o la velocidad a la que opera” y agregó que sin importar las limitaciones que existan hoy en día “desaparecerán antes de que nos demos cuenta”.

Por último, invitó a los gobiernos a trabajar de la mano con el sector privado, para encontrar la forma de poner límites a esta tecnología, en espacial si se planea usar dentro del terreno armamentista, algo que necesitaría tener un control extremo. “Este es solo el comienzo de lo que la IA puede lograr”.