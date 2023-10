¿Automático o de cambios? Este es el carro que más gasta gasolina

Aspectos que influyen en el consumo de gasolina de carros automáticos y de cambios

Transmisión automática

Las transmisiones automáticas son populares por su comodidad y facilidad de uso. Los conductores no tienen que preocuparse por cambiar de marcha manualmente, lo que hace que la conducción sea más relajada y cómoda, especialmente en el tráfico urbano.

Carros de cambios (Manuales)

No obstante, la diferencia en la eficiencia de combustible entre carros manuales y automáticos ha disminuido en los últimos años debido a las mejoras tecnológicas en las transmisiones automáticas. Además, la ventaja de eficiencia de combustible en los carros manuales se puede perder si el conductor no selecciona las marchas de manera óptima o si no está familiarizado con el funcionamiento de la caja de cambios.