Bill Gates pone fecha a la desaparición de profesores por culpa de la IA; estos son los primeros que se quedarían sin trabajo

La inteligencia artificial y su acelerado desarrollo ha puesto en jaque, según algunos expertos, a muchas profesiones que verían cómo las diferentes herramientas alimentadas por esta tecnología podrían apoderarse de sus empleos.

En este sentido, el magnate cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha participado en varios eventos y entregado sus impresiones sobre lo que puede ser el futuro de ChatGPT, bot desarrollado por OpenAI y en el cual su compañía ha hecho importantes aportes, de hecho, fue incorporado a Bing, buscador propiedad de la tecnológica de las ventanas.

En su última aparición, en la Cumbre ASU+GSV que se desarrolló en San Diego, California, Gates destacó las capacidades demostradas por estas herramientas de inteligencia artificial a la hora de leer y escribir, por lo que asegura que, pronto, los niños del mundo podrían recibir sus clases orientadas por estos chatbots entrenados para este fin.

Según el magnate, esta tecnología podría convertirse en una ayuda indispensable para los estudiantes, quienes podrían contar con asistentes de investigación en lectura alimentados por inteligencia artificial, a la vez que estarían entrenados para realizar comentarios sobre escritura.

De igual forma, Gates se atrevió a ponerle un plazo a estos chatbots para que lleguen a las aulas, se conviertan en ayudantes de los profesores y luego, terminen siendo ellos los que dicten las clases de lectura y escritura. Según él, en unos 18 meses estas inteligencias artificiales ya se habrían entrenado lo suficiente para poder iniciar su transición; luego, en dos años, ya podrían comenzar a reemplazar a los docentes.

Para Gates, el costo de una inteligencia artificial como ChatGPT es mucho más económico, lo que le permitirá a los niños y familias de escasos recursos acceder a estas tutorías privadas, ahorrándose, según él, el dinero que puede costar una orientación entregada por un humano.

Pero estos pronósticos hechos por Gates no solo son para la asignatura de lenguaje, pues considera que la inteligencia artificial no está lejos de perfeccionar sus conocimientos en matemáticas.

Los empleos que ChatGPT acabaría con su versión mejorada

Debido a la importante mejora que recibió dicha inteligencia artificial, la Universidad de Pennsylvania junto a Open AI y Open Research desarrollaron una investigación que expone las potenciales incidencias que tendría el chatbot ChatGPT-4 o plataformas parecidas en el mercado laboral de Estados Unidos.

En dicho estudio se presenta una extensa lista con los diferentes trabajos en los que la tecnología de Open AI tendría una injerencia.

En un aparte de la investigación sus autores establecieron varios campos laborales que la IA podría realizar y en los que se requieren conocimientos o habilidades en matemáticas, creación, análisis y traducción de textos, diseño gráfico, contaduría, programación, entre otros oficios.

Empleos que podrían estar en peligro gracias a ChatGPT-4

Según se establece en el análisis realizado en la investigación titulada ‘GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models’, los siguientes empleos tendrían una elevada compatibilidad con la nueva versión de la IA de ChatGTP y por ello podrían ser desempeñados por ella.

Investigadores de mercado

Encuestadores

Escritores y autores

Intérpretes, traductores o subtituladores

Especialistas en relaciones públicas

Matemáticos

Contadores

Analistas financieros

Diseñadores de interfaces web y digitales

Empleados de correspondencia

Ingenieros de blockchain

Taquígrafos judiciales

Correctores y marcadores de copia

Taquígrafos judiciales y subtituladores simultáneos

Analistas de noticias, reporteros y periodistas

Secretarios legales y Asistentes Administrativos

No obstante, la acelerada evolución de las inteligencias artificiales también ha abierto un debate en torno a la regulación a las que deben estar sometidos dichos sistemas, puesto que su desarrollo debería ser entendido como el surgimiento de una nueva herramienta de trabajo y no un sustituto definitivo para la fuerza laboral que representa el ser humano en diferentes campos.