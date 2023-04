¿Cada cuánto tiempo se debe reiniciar el router del wifi?

Una de las herramientas de conexión que el avance de la tecnología creó es la red wifi. Con ella, los dispositivos pueden interactuar a través de internet y varios equipos se pueden conectar a esa señal.

Entonces, por lo general, en las casas y empresas hay routers de wifi que brindan internet a las personas y estas pueden utilizar el servicio para comunicarse, aprender, entre otras acciones. De acuerdo con el blog Cisco “la forma más común de que los usuarios se conecten a internet de manera inalámbrica es a través de un router inalámbrico (wifi) de escritorio”.

Dichos routers son pequeñas cajas con antenas que hacen posible la transmisión de la señal en diferentes puntos del hogar, la empresa o el sitio donde se ponga la herramienta; sin embargo, cabe señalar que la cobertura del router funciona para una distancia específica.

Router. - Foto: Getty Images

Usualmente, los routers son instalados por técnicos que trabajan con servidores de internet, por ende, no necesitan de una manipulación constante. No obstante, lo anterior no quiere decir que no requieran de mantenimiento.

Varios blogs de soporte consignan que una de las prácticas a las que los consumidores digitales más recurren es a la del reinicio del router. Según recopilaciones del sitio web Adsl Zone, se recomienda reiniciar el router del wifi para evitar problemas de conectividad.

Asimismo, características como la velocidad y la estabilidad de la red se pueden ver beneficiadas con el simple hecho de apagar y volver a prender la popular caja con antenas.

Conexión a internet entre celulares inteligentes. - Foto: Getty Images

Por su parte, Computer Hoy agrega que cuando se reinicia el router del wifi hay una mejora en la seguridad de la red y expulsa hackers; de hecho, respecto a la ciberseguridad, hoy en día hay que prestarle mayor atención al robo de datos o contraseñas, pues hasta la inteligencia artificial ya hace de la suyas para conseguir la información de carácter personal.

Así las cosas, reiniciar el router es un consejo que comparten varios expertos en tecnología, pero tampoco hay que excederse en ello.

¿Cada cuánto tiempo hay que reiniciarlo?

De acuerdo con los conocedores del tema, no hay una cifra determinada en días para considerar reiniciar el router del wifi, pero la recomendación es hacerlo cada vez que se experimentan complicaciones en la conexión a internet.

Dichas complicaciones pueden ser disminución en la velocidad de navegación o interrupciones repentinas de la señal que transmite el router; en resumen, se puede reiniciar de manera periódica, ya sea una vez al mes o cada trimestre.

Existen diferentes tamaños de router. - Foto: Getty Images

Los objetos poco amigables para el router

Puede suceder que una buena parte de las personas que cuentan con servicio de internet se queje de la velocidad y, automáticamente, caiga la responsabilidad de esto a los prestadores de la red; sin embargo, no siempre es así, pues puede tratarse de la interferencia que provocan algunos objetos por estar cerca del router, como:

Microondas: usan ondas electromagnéticas de 2,4 GHz, que son parecidos a los de los wifi antiguos con transmisión baja. En ese sentido, se recomienda alejar el router de este y la mayoría de electrodomésticos del hogar.

Calefacción: puede intervenir en la velocidad de la red, principalmente si se ubican en varios puntos de la casa o empresa.

Televisor: los componentes metálicos de este objeto provocan constantes interferencias.

Radios: por las frecuencias que tiene y suelen estar en los mismos estándares que la red wifi.

Dispositivos inalámbricos bluetooth: al generar conexión inalámbrica, pueden interferir en los procesos de la transmisión de datos para la velocidad de internet.

Vidrios o espejos con incrustaciones metálicas.

En los celulares, el internet se conecta con WiFi. Getty Images. - Foto: Getty Images

Para finalizar, la velocidad de internet se puede ver afectada por robo de datos. En ese sentido, se recomienda cambiar la contraseña del wifi de manera periódica, no compartir la clave con grandes grupos de personas y percatarse de que las bombillas del router, en la mayoría de casos, estén prendidas.