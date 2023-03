Caída mundial de Twitter se habría dado por esta insólita razón

Este lunes, 6 de marzo, la red social Twitter, propiedad del magnate Elon Musk, presentó una nueva caída en su plataforma, como consecuencia de una falla peculiar.

En ese sentido, expertos dicen que Twitter funciona con poco personal, lo que deja a la plataforma vulnerable a interrupciones, y la expone a la desinformación y el contenido dañino.

Durante la falla, los usuarios que buscaban abrir enlaces se encontraban con el mensaje “Su mensaje API no incluye el acceso a este sitio”.

La caída de la red social no duró más de una hora. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“{«errors»:[{«message»:«Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information»,«code»:467}]}”, fue el mensaje que les apareció a los usuarios que intentaron compartir contenidos de terceros en la plataforma.

Una API, o interfaz de programación de aplicaciones, se refiere al software de Twitter que se pone a disposición de desarrolladores externos para que realicen sus propias adaptaciones de la plataforma.

Ahora bien, de acuerdo a Platformer, esta falla ocurrida en la red social se originó como consecuencia de un solo trabajador, el cual está dedicado a que la app no se desestabilice ni tenga caídas.

Por ende, se presume que esta persona hizo una mala actualización en la configuración de la API en la red social e hizo que Twitter tuviera esta falla a nivel mundial.

Twitter fue comprado en 2022 por Elon Musk. - Foto: REUTERS

Registro de la falla

Mediante redes sociales, usuarios de Twitter han manifestado que la plataforma digital, adquirida por Elon Musk hace unos meses, está presentando varios problemas en su servicio. La nueva caída de Twitter se produjo a las 11:30 a. m. de este lunes 6 de marzo.

Según indica el informe de Downdetector, portal web especializado en monitorear fallas y caídas en el servicio de reconocidas plataformas digitales como Facebook, Instagram, Gmail y otros servicios, cibernautas han informado tener dificultades para acceder al sitio web de Twitter, revisar su time line, publicar tuits o emplear servicios como Tweetdeck.

Dicho sitio web, junto a un informe del portal estafallando.co, afirma que las fallas en la red social de Musk se presentan en varias partes del mundo, principalmente en Estados Unidos y algunos territorios de Europa. No obstante, varias zonas de Colombia también forman parte de los territorios afectados por el problema.

Desde su llegada a Twitter, Elon Musk ha realizado varios cambios en la red social. - Foto: Getty Images

Las regiones donde se registraron fallas en Twitter son:

EE. UU.

España

Irlanda

Inglaterra

Francia

Colombia

Ecuador

Argentina

Según establece el informe publicado por Downdetector y el portal Estafallando, Boston, Nueva York, Washington, San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Dallas, Detroit, Houston, Tampa son algunas de las ciudades de Estados Unidos en donde más se registran fallas con el servicio de Twitter.

De igual manera, el servicio de monitoreo señaló que Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades en donde más se han presentado usuarios con problemas para acceder a la red social.

Vale la pena señalar que esta es la segunda vez en el mes de marzo que el servicio de Twitter presenta unas fallas en varias zonas del mundo, el pasado miércoles primero de marzo la plataforma digital sufrió una caída en horas de la madrugada.

Para ese momento, varios usuarios de la red social manifestaron que no era posible acceder al sitio web de Twitter y que la aplicación para dispositivos móviles estaba presentando problemas al momento de crear nuevos tuits.

*Con información de la AFP.