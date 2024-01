Call of Duty castigará más duro a los tramposos: así funcionará el nuevo sistema en el juego

Call of Duty ha añadido una nueva funcionalidad en su sistema antitrampas Ricochet , que ahora puede detectar a aquellos usuarios que utilizan herramientas concretas para activar el asistente de puntería mientras juegan con un ratón y un teclado.

En el momento en que este sistema determine que se está cometiendo esta trampa, la aplicación Call Of Duty se cerrará, según han señalado los responsables de este título en su perfil de X (antes Twitter).

Call of Duty es uno de los shooters más populares en el mundo. | Foto: Oficial de Activision

Con ello, han matizado que el uso repetido de estas herramientas puede también dar lugar a “nuevas acciones” en la cuenta del usuario que lo haga , aunque no ha concretado si les penalizará ni cuáles serán estas sanciones.

Lo que sí ha concretado es que esta medida se implementará tanto en Call of Duty Warzone como en Call of Duty Modern Warfare II y Call of Duty: Modern Warfare III.