PlayStation desata la envidia de sus rivales tras su reciente anuncio, ¿qué hizo la marca?

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado que su videoconsola de última generación, PlayStation 5 (PS5), ha sobrepasado los 50 millones de unidades vendidas a nivel global desde su lanzamiento en noviembre del año 2020.

La compañía de videojuegos propiedad de Sony lanzó al mercado su consola de última generación inicialmente en Estados Unidos, el 12 de noviembre de 2020 y, tras ello, llegó al resto de países, el 19 de ese mismo mes.

Así, PlayStation puso a disposición de los usuarios su nueva consola con diseño futurista en los colores blanco y negro, junto con detalles con luces azules. Asimismo, también se lanzó con el mando DualSense a juego y con soporte para resolución 4K UHD y posteriormente también 8K.

Sin embargo, su lanzamiento coincidió con la crisis de la covid-19, por lo que la compañía tuvo que enfrentarse a distintos problemas de suministro y, por tanto, tardó varios meses en obtener el inventario suficiente para satisfacer la demanda de la consola.

Ahora, tres años después de su lanzamiento, SIE ha anunciado que ha sobrepasado los 50 millones de unidades de la consola PlayStation 5 vendidas a consumidores en todo el mundo, lo que, tal y como ha manifestado al respecto el presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, refleja el “apoyo inquebrantable” de la comunidad global de PlayStation.

PlayStation puso a disposición de los usuarios su nueva consola con diseño futurista. | Foto: Getty Images

Por ello, ha trasladado sus agradecimientos a todos los jugadores que han escogido PS5 como consola y ha subrayado que este año es “la primera temporada navideña” en la que hay un suministro completo de PS5 desde su lanzamiento.

Según ha detallado la compañía al respecto, la consola de última generación “avanza a buen ritmo” debido a que los desarrolladores “aprovechan al máximo” la tecnología que ofrece la PS5. Es decir, pueden ofrecer juegos con carga ultrarrápida, mostrar entornos de videojuegos “majestuosos” gracias la trazado de rayos, así como una inmersión más profunda con la tecnología háptica del mando DualSense.

Igualmente, SIE ha remarcado que, parte de su éxito, está motivado por el entusiasmo de los jugadores por videojuegos exclusivos de la marca como Marvel’s Spider-Man 2 desarrollado por Insomniac Games. Asimismo, la compañía de videojuegos también se ha hecho referencia a las capacidades que ofrece para jugar videojuegos de terceros como Baldur’s Gate 3 de Larian Studios y Alan Wake 2 desarrollado por Remedy Entertainment y Epic Games.

De la misma forma, SIE también ha vinculado el aumento de ventas de la PS5 con lanzamientos de títulos recientes como el videojuego deportivo EA SPORTS FC 24, y el debut de Roblox en PlayStation. Según ha matizado, estas incorporaciones “atraen a jugadores de todas las edades y son muy populares entre la comunidad”.

Con todo ello, la compañía de videojuegos ha sentenciado que, con más de 2.500 juegos y los nuevos accesorios para mejorar la experiencia, como los auriculares inalámbricos Pulse Explore, es “el momento perfecto”, para unirse a la comunidad PS5.

El PlayStation 5. | Foto: Oficial de PlayStation / Tomada del Blog oficial de PlayStation

Confirman cuándo llegará la versión remasterizada de ‘The Last of Us parte II’ a PlayStation 5

Sony Interactive Entertainment (SIE) y Naughty Dog han anunciado una nueva versión remasterizada del título de acción The Last of Us parte II, que llegará a las consolas PlayStation 5 el viernes 19 de enero de 2024 con un nuevo modo de juego llamado ‘sin retorno’.

La desarrolladora de videojuegos ha anunciado múltiples mejoras y novedades para revivir las historias de la protagonista, Ellie Williams, así como de personajes como Abby Anderson y Joel Miller, en el mundo posapocalíptico de The Last of Us parte II.

Tal y como ha explicado PlayStation en un comunicado, el modo ‘sin retorno’ es un nuevo modelo de supervivencia ‘roguelike’ diseñado para que los jugadores “demuestren su valía” en encuentros aleatorios y experimenten el combate de The Last of Us en “una experiencia nueva”.

Así, los jugadores podrán escoger entre una gran cantidad de personajes para luchar, algunos de ellos jugables por primera vez en la franquicia. Cada personaje incluye características y rasgos distintos que pueden beneficiar distintos estilos de juego. Además, los jugadores podrán elegir distintos encuentros de combate y sigilo.

'The Last of Us parte I' para PC tuvo una gran acogida. | Foto: Tomada del Blog oficial de PlayStation

Con este modo “se pueden agregar factores nuevos e inesperados en cada partida”, según ha manifestado PlayStation. Esto se debe a que, con cada victoria en las partidas ‘sin retorno’, los usuarios podrán desbloquear más personajes, máscaras y otras funciones para utilizarlas en dicho modo. También se podrá competir en una tabla de clasificación global.

Otra de las novedades de la versión remasterizada es un nuevo modo de juego para tocar la guitarra llamado Guitar Free Play. De esta forma, los jugadores podrán interpretar música en distintos instrumentos, utilizando herramientas como pedales de efectos de audio para modelar la interpretación. Incluso, podrán tocar con distintos personajes en varias ubicaciones del juego.

Además, los jugadores tendrán contenido adicional, con la posibilidad de explorar secciones que hasta ahora no habían sido expuestas. Por ejemplo, Naughty Dog incluirá contenido detrás de las escenas, con el que los jugadores disfrutarán de un conjunto de nuevos niveles “perdidos” que se basan en secuencias jugables “previamente eliminadas del juego”.