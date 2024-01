CES 2024: ¿Qué esperar del evento tecnológico más importante del mundo?

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Marcas como LG, Samsung, Asus y AMD mostrarán sus nuevas propuestas tecnológicas en el CES 2024. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

De la misma forma, Asus ROG ha anunciado que su presentación For Those Who Dare: Transcendence tendrá lugar el 8 de enero, donde desvelará sus últimos “avances de vanguardia” con el objetivo de “sobrepasar los límites” en el mundo del ‘gaming’. En concreto, la compañía dará a conocer el nuevo ROG Phone 8, los portátiles Zephyrus y las últimas pantallas y equipos para ‘gamers’.