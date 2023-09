Científicos confirman que un asteroide partió en dos la cima de una montaña, así ocurrió el impacto

Recientemente, un grupo de científicos ha confirmado que este impacto no solo alteró la geología de la región, sino que también partió en dos la cima de una majestuosa montaña china, creando dos picos conocidos como Front Baijifeng y Rear Baijifeng.

Los efectos de la colisión del meteorito, lo cual ocurrió hace millones de años, han sido revelados gracias a una investigación recientemente publicada en la revista “Matter and Radiation at Extremes.” El estudio arroja nueva información sobre el misterioso origen de una depresión circular de casi 1,6 kilómetros de ancho en la montaña Baijifeng, ubicada en el noroeste de China, no muy lejos de la frontera con Corea del Norte.