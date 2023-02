Cinco métodos para aumentar la velocidad del internet

Con el paso del tiempo, el internet se ha vuelto indispensable para las personas, debido a la facilidad e inmediatez con la que se accede. Asimismo, el trabajo remoto ha hecho que sea primordial contar con una buena conexión en los hogares.

No obstante, todas las personas que contratan las diferentes conexiones de fibra óptica, pueden llegar a frustrarse al notar que los dispositivos móviles solo reciben 40 o 30 Mbps de conexión.

Además, diferentes factores en la casa pueden llegar a provocar que la velocidad del internet se vea afectada, debido a que pueden existir obstáculos de red como saturación o la ubicación del router, que obstruye la cobertura de todo el hogar.

Existen diferentes métodos para mejorar la conexión a Internet. - Foto: Getty Images

Según el portal Computer Hoy, los routers ofrecidos suelen ser bastante básicos en cuanto a rendimiento y gestión de conexiones. Sin embargo, existen diferentes métodos para mejorar la velocidad del internet y la conexión WiFi y son los siguientes:

Ubicación del router

Una correcta ubicación del router puede mejorar considerablemente la conexión a internet, motivo por el cual se debe tener presente las siguientes recomendaciones:

No colocar cerca obstáculos, es decir, puertas muros y demás.

Ubicarlo en una posición elevada.

Evitar ponerlo con otros aparatos electrónicos.

Realizar un mapa WiFi

Las ondas WiFi son invisibles, pero existen diferentes aplicaciones que miden su intensidad, es decir que se puede realizar un plano del hogar para definir cuáles son los lugares que tienen más coberturas. Entre las aplicaciones que más destacan están Heatmapper o Netspot.

La conexión WiFi le otorga internet a los dispositivos móviles. - Foto: Getty Images

Amplificadores

Utilizar herramientas como amplificadores inalámbricos o dispositivos PCL, los cuales están destinados a mejorar la cobertura y así llevar la conexión por cable a otras lugares de la casa.

Sistema protegido

En muchas oportunidades, la velocidad del internet se puede ver afectada por el paso de los archivos que contiene el computador. En varias ocasiones se ha visto que, al tener un virus o algún archivo pesado, el Wifi en el dispositivo es más lento.

En ese orden de ideas, se debe determinar la cantidad de descargas de archivos y asimismo un plan de antivirus que lo cubra de estos archivos maliciosos.

Actualizar el firmware

Pocos usuarios conocen que el router tiene un firmware, el cual es el sistema operativo del dispositivo. Actualizar este sistema puede corregir errores y mejorar el rendimiento del router. Para lograrlo se debe ingresar a la interfaz y en los ajustes buscar la opción ‘Actualizar’.

Pasos para conectar su dispositivo móvil a una red wifi sin pedir la contraseña

Desde que el internet se volvió indispensable para las personas a nivel mundial, es muy normal encontrar redes de conexión por todas partes. Sin embargo, este tipo de redes, también conocidas como wifi, tienen una contraseña con el propósito de acceder a sus servicios.

Lo más seguro es que, en más de una ocasión, varios usuarios hayan intentado conectarse a una de ellas, luego de no tener datos móviles o internet en el dispositivo móvil; no obstante, será imposible si no se solicita la respectiva contraseña a la persona dueña de los servicios.

Ahora bien, para dejar atrás esta vieja e incómoda costumbre de pedir la clave a algún amigo o familiar, con el propósito de acceder a internet, hay un truco para lograrlo. Este método no necesita la instalación de una aplicación externa para dicho fin, motivo por el cual la seguridad del celular no correrá peligro.

Con aplicaciones fáciles de usar se puede detectar los dispositivos conectados a wifi. Foto:Getty images. - Foto: Foto Gettyimages