Llamadas tradicionales vs llamadas con WiFi: estas son las diferencias

Muchos usuarios desconocen que varios dispositivos móviles permiten realizar llamadas desde la opción WiFi, ofreciendo a las personas distintas herramientas para realizar y recibir llamadas.

Esta función es útil en zonas en donde la cobertura de la red es débil o cuando la calidad de audio de una llamada es deficiente. Sin embargo, es importante tener presente que no todas las llamadas son iguales, razón por la cual existen diferencias entre esta opción y la cobertura telefónica tradicional y son las siguientes:

Cuando se realiza una llamada normal, el dispositivo móvil envía una señal a la torre de telefonía más cercana, es decir, que la torre reenvía la llamada a la estación base más cercana, la cual hace que se conecte al destinatario.

Existen diferentes herramientas para realizar llamadas telefónicas. - Foto: Stock

Según el portal Computer Hoy, en la actualidad se utiliza la voz sobre evolución a largo plazo para este tipo de llamadas. Esta herramienta permite una conexión inalámbrica de alta velocidad.

Por su parte, las llamadas WiFi en lugar de enviar datos a internet, los envía directamente al proveedor de telefonía móvil, motivo por el cual las convierte en una llamada de voz normal.

Cuando los usuarios realizan este tipo de llamadas, el teléfono envía los datos a través de la red a la torre de telefonía móvil. No obstante, se debe tener en cuenta que si se sale de la cobertura, esta será interrumpida, siendo así una de las limitaciones de la herramienta. Aún así, los proveedores de la red han tratado de implementar el cambio entre coberturas.

Asimismo, el mencionado portal indica que la calidad de la llamada es mejor, ya que cuenta con señales más fuertes y más largas de banda que las redes celulares. También proporciona una cobertura en zonas con señal débil.

Las llamadas WiFi no utilizan datos LTE o 5G, no obstante, no todos los dispositivos admiten este tipo de llamadas, motivo por el cual el usuario debe comprobar desde su celular antes de utilizar esta función.

Existen diferencias entre las llamadas normales y las WiFi. - Foto: Getty Images

Así puede llamar con el número oculto desde su dispositivo móvil

Lo más seguro es que las personas en más de una ocasión han tenido que realizar una llamada desde otro celular, esto con el propósito de ocultar el número personal. Esto puede estar asociado con temas laborales o, simplemente, para ocultar información.

No obstante, el dispositivo móvil personal, ya sea un sistema operativo iOS o Android, cuenta con la opción de realizar llamadas con el número oculto, es decir, que la otra persona no podrá ver quién lo está tratando de buscar, razón por la cual aparecerá una frase como ‘Número oculto’ o ‘Llamada oculta’.

Ahora bien, existen dos formas para conseguir dicho objetivo. La primera, para realizar solamente una llamada, mientras que la segunda será de forma permanente.

En ese orden de ideas, si se quiere realizar una llamada de forma oculto, el usuario deberá poner el prefijo #31# antes del número del teléfono de contacto al que se quiere comunicar. Por otra parte, si la intención es que sea permanente, se deben efectuar los siguientes pasos:

Llamadas telefónicas. - Foto: Getty Images

Android:

Ingresar a los ‘Ajustes’.

Seleccionar ‘Funciones avanzadas’.

Por último, pulsar ‘Mostrar mi ID llamante’.

Cabe mencionar que las opciones pueden cambiar dependiendo la versión del sistema operativo, es decir que pueden aparecer tres opciones diferentes: ‘Valores predeterminados’, ‘Ocultar número’ o ‘Mostrar número’. Asimismo, las personas se pueden contactar con la compañía telefónica para ocultar el número personal.

iPhone:

Ingresar a los ‘Ajustes’.

Seleccionar la opción ‘Teléfono’.

Finalmente, pulsar ‘Mostrar mi ID llamante’.

Con una serie de pasos se puede llamar con el número oculto desde su dispositivo móvil. - Foto: Getty Images

Es de recalcar que estos cambios son reversibles, es decir, que si en algún momento quiere dejar aparecer como ‘Número oculto’ solo se debe recorrer esta ruta y activar el respectivo ID.