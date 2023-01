¿Qué pasa si se carga el celular cuando hay truenos o tormentas eléctricas?

Cuando se presenta una tormenta eléctrica, esto suele causar incertidumbre en los usuarios cuando se está utilizando algún dispositivo tecnológico o eléctricos.

En Colombia es muy común que muchas familias desconecten los electrodomésticos, como, por ejemplo, los televisores, neveras o dispositivos móviles cuando se presentan estos fenómenos naturales, con el propósito de evitar algún daño.

Asimismo, varios deciden no utilizar el celular así no se esté cargando, ya que muchos creen que los teléfonos inteligentes pueden ser atrayentes de un trueno. No obstante, varios expertos en el tema aseguran que los celulares tienen posibilidades muy bajas de ser el conector con un rayo.

No se recomienda cargar el dispositivo cuando hay tormenta eléctrica. - Foto: Getty Images

Respecto a que se dañe el dispositivo móvil mientras se carga, los expertos aseguran que la mejor opción es no hacer este proceso cuando se presenta este fenómeno natural, ya que se puede sobrecargar.

La explicación de los conocedores del tema afirman que cuando se presentan estas condiciones meteorológicas hay mayor probabilidad que la energía tenga altas y bajas, y en la mayoría de ocasiones cuando se va la luz, esta regresa con más potencia y puede generar grandes daños en el teléfono.

A pesar de que esto pueda llegar a suceder, es muy poca la probabilidad de que el daño sea inmediato, debido a que los expertos afirman que a largo plazo puede presentar graves daños.

Además, existe una serie de hábitos que puede dañar seriamente la batería del dispositivo móvil y son las siguientes:

Cargar el celular en cualquier sitio: pocas personas saben que si se deja cargando el teléfono encima de un sillón, almohada o en una zona que no transpire, puede generar grandes consecuencias con la batería, ya que sube la temperatura, generando así problemas de autonomía.

Conectar el teléfono cuando se duerme: dejar cargando el dispositivo toda la noche, hará que se degrade de una forma más rápida, puesto que al momento de llegar al 100 % de la carga este seguirá en marcha, razón por la cual se gasta la vida útil de la batería.

Existen diferentes hábitos que dañan la batería del celular. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Utilizar carga inalámbrica de forma constante: este tipo de carga puede salvar en más de una ocasión; sin embargo, su uso constante puede afectar seriamente la batería del celular, debido a que tiene una carga menos eficiente y tiene un menor aprovechamiento energético.

Dejar el dispositivo a la luz del sol: exponer el dispositivo a los rayos del sol puede hacer que su temperatura crezca a un límite poco recomendado, es decir, que se calienta más de la cuenta, motivo por el cual afectará considerablemente la batería del teléfono.

Desarrollan una batería para dispositivos móviles que podría durar hasta 400 años

Debido a un descubrimiento accidental en los laboratorios de química de la universidad de California de Irvine, el futuro de las baterías de carga de los dispositivos móviles podrían tener grandes cambios.

Estudiantes e investigadores han inventado una nueva gama de baterías, las cuales pueden soportar varios ciclos de carga, esto sin perder su capacidad. La tecnología está compuesta con un material de nano cables de oro cubiertos por una capa fina de gel.

Según Mya Le Thau, creadora de esta nueva tecnología, al encapsular estos dos fragmentos, los filamentos del condensador eléctrico pueden retener sus capacidades luego de varios ciclos de carga.

Cabe mencionar que los nano cables ya son utilizados en la actualidad, pero son muy frágiles, según el portal Andro4all. No obstante, la solución propuesta es la de cubrirlos con una capa fina de gel, ya que quedarán protegidos ante posibles roturas.

Batería del celular podría durar 400 años. - Foto: Getty Images

El informe también especifica que al utilizar los pequeños cables, se aumenta el área del almacenamiento y transporte de electrones, también conserva la conductividad. Asimismo, uno de los prototipos logró soportar cerca de 200 mil ciclos de carga a lo largo tres meses sin presentar ninguna alteración.

En la actualidad, la batería de los dispositivos móviles solo pueden soportar unos pocos miles de carga antes de iniciar a perder dicha capacidad.

Por ahora se está a la espera de lo que pueda suceder con este nuevo descubrimiento; sin embargo, se especula que en el futuro este nuevo invento podría ser implementado en la batería de los dispositivos móviles actuales.