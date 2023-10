¿Cómo prender un carro empujado?: el truco infalible para los que se quedan sin batería

La forma de hacerlo es empujar el carro, acción que muchos han visto en las calles o en los parqueaderos, pero que algunas personas desconocen cómo hacer, por lo que cuando se ven enfrentados a esta situación no les queda otra que cruzarse de manos.

¿Cómo prender un carro empujado?

Este procedimiento es recomendado para carros con transmisión manual o mecánicos, ya que si un automático presenta estas fallas, necesitará de otras acciones para poder poner encenderlo; esto no quiere decir que no se pueda, pero la recomendación de los expertos es no hacerlo en ese tipo de vehículos, pues se necesita activar las llantas del carro para dar impulso al motor con una herramienta especial.