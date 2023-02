¿Cuánto vale el hermoso, pero inútil regalo que reciben los empleados de Apple cuando cumplen 10 años en la compañía?

Con el paso de los años y el paso de las generaciones, la cultura laboral ha cambiado; hace un tiempo los padres o abuelos se llenaban de orgullo al decir que habían trabajado toda su vida o gran parte de ella en alguna compañía, mientras que hoy por hoy todo es diferente y es difícil encontrar algún joven que llegue a los 10 años en la misma empresa.

Para motivar a sus empleados, se suele hacer un reconocimiento a quienes cumplen 5, 10, 15 o más años en el mismo lugar de trabajo, por lo que no es raro ver que se realicen ceremonias para celebrar estos aniversarios; claro está, hay empleadores que prefieren dar un bono de dinero o un regalo.

Este último caso es el de Apple, la multinacional de tecnología que ha sido valorada como la más cara del planeta, y de quien se esperaba fuera mucho más creativa y entusiasta a la hora de reconocer a los colaboradores que han acumulado 10 o más años allí.

Después de ver el video, muchas personas expresaron su sorpresa por el detalle que reciben quienes cumplen 10 años en la compañía. - Foto: Getty

Recientemente, el youtuber identificado como DongleBookPro tuvo acceso a uno de estos presentes y realizó un video de unboxing para revelar al mundo lo inútil que puede ser el regalo de la compañía a quienes cumplen una década trabajando para Apple.

En el video se ve una caja blanca sin ningún símbolo. Cuando se abre, lo primero que aparece es una nota del CEO Tim Cook, quien en nombre de la compañía agradece el esfuerzo y los aportes que ha hecho el empleado durante esos 10 años.

“Felicidades por alcanzar este hito. El trabajo que has hecho, los retos que has superado y los avances que has hecho posibles son una contribución profunda y duradera a la misión de Apple de mejorar el mundo. En nombre de todos en Apple, gracias por todo lo que aportas a nuestro viaje juntos”, dice la nota.

El regalo contiene una nota del CEO de la compañía, Tim Cook. Eduardo Parra / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 13/11/2019 - Foto: Europa Press

En seguida aparece un paño para limpiar similar al que se usa para remover la suciedad de los lentes de unas gafas; debajo de él, el tan anhelado reconocimiento: una pieza de metal cuadrada con el logo de Apple, que no tiene ninguna función. A uno de sus costados está tallado el número 10 y el resto de la estructura es plana.

Cuando el youtuber levantó la pieza apareció otro mensaje en el que le certificaban que este artículo estaba hecho con el mismo aluminio de la serie 6000 que se utiliza para fabricar los productos de la compañía.

Según se conoció, este objeto se llama Ten y está avaluado en 19 dólares.

Filtran imágenes del nuevo iPhone 15: tendrá un leve cambio que lo hará lucir muy retro

Lo primero que se ha conocido sobre este nuevo dispositivo es que regresaría a sus esquinas redondeadas y vincularía un puerto USB Tipo C para conectar el cable de carga.

Sin embargo, varias cuentas en Twitter han comenzado a compartir otras imágenes de los avances que tendría este teléfono; una de ellas es 9to5Mac, perfil que publicó algunos rénders realizados por Ian Zelbo sobre el futuro de este aparato.

Steve Jobs en el discurso de apertura en Macworld el 7 de enero de 2002 en San Francisco, CA. Jobs presentó nuevos productos, incluido un nuevo iBook y el iMac actualizado, y software. - Foto: Getty Images

Las publicaciones suelen guardar cierta cercanía con lo que puede llegar a ser el producto final, pues son modelos que comparte Apple a quienes se encargan de fabricar las fundas, los cables y otros accesorios que van de la mano con el nuevo modelo.

Las diferencias con el iPhone 14 Pro y esta nueva versión radican en marcos mucho más diminutos alrededor de la pantalla, bordes redondeados y un grosor mucho más voluminoso del panel donde vienen instaladas las cámaras.

El puerto de carga Tipo C también salta a la vista en estas nuevas imágenes y se suma una característica en cuanto al material de fabricación, pues aunque esto no se puede percibir en las imágenes, muchos aseguran que será hecho de titanio.